Luis Amador apareció y dijo por qué faltó a su palabra para unirse al PUSC

El exministro de Transportes Luis Amador apareció y explicó, por medio de un video, por qué tomó la decisión de unirse al Partido Unidad Social Cristiana, cuando había dicho que no creía en los partidos tradicionales.

El político aceptó que no puede emprender su camino a la candidatura solo, como lo hubiera preferido.

Luis Amador dice que no tiene la plata para luchar solo por la presidencia. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“Costarricenses, hoy vengo ante ustedes con la misma transparencia con la que siempre les he hablado para explicarles el por qué de la decisión que recientemente he tomado, si bien previamente manifesté que no le daría mi apoyo a ningún partido tradicional, en los últimos días he analizado desde dónde podría aportar más al país y concluí que la mejor opción es el Partido Unidad Social Cristiana.

LEA MÁS: Expresidente Miguel Ángel Rodríguez le cerró las puertas del PUSC “en la cara” a Luis Amador

“Tengo que reconocer que fue una decisión difícil, ya que ciertamente me inclinaba por hacer mi propio camino, pero al empezar a recorrerlo, tuve tropiezos, además, con humildad les digo que no cuento con los recursos financieros para invertir en una campaña política de altura como ustedes merecen.

“Reflexionando mucho sobre este tema, confirmé que los ideales que me habían trasmitido mi abuelo Pacho Amador, mi tía Marina Chavarría y muchos de mis familiares, eran los socialcristianos, que tanto defendían ellos y con quienes pasé toda mi infancia”, manifestó.

Muchos militantes del PUSC no están de acuerdo con la llegada de Amador. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Amador dijo que, incluso, llegó a participar de las juventudes socialcristianas.

“Esos ideales son los que más se acercan a mi visión y mi sentir como costarricense. Hoy ciertamente muchos nos hemos sentido decepcionados por situaciones y errores del pasado, pero creo que tanto las personas como las organizaciones tenemos la oportunidad para mejorar, renovarnos con ideas novedosas, fortalecernos a partir de las experiencias.

“Me honra y me complace que la dirigencia del partido Unidad haya mostrado apertura a mis ideas, a mis planes, a mis proyectos, todos para el país... Agradezco las muertas de apoyo y espero tener nuevamente la oportunidad de servir a Costa Rica”, comentó.