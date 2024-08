Jacky Segura, “La Ponky”, sufrió un doloroso accidente y terminó en el hospital

Jacki Segura, sufrió un terrible accidente con un animal. (Instagram)

Jacky Segura, más conocida como La Ponky preocupó mucho a sus seguidores, tras dar a conocer que sufrió un accidente.

La guapa creadora de contenido compartió en su cuenta de Instagram una foto de su mano donde salía con sangre.

“Después les cuento”, comentó Segura, quien minutos después cumplió y contó la terrible situación que vivió y que no se le desea a nadie.

Jacky Segura se llevó tremendo susto. captura

“Bebés, me mordió un perro, me arrancó la uña”, detalló la excombatiente.

Jacki se pegó una salvada porque tenía miedo a los procedimientos del hospital y lo que le fueran a hacer, pero por suerte solo la inyectaron para que el dolor disminuyera y la mandaron a su casa a hacerse limpiezas en el dedito.

“Mi miedo era que me tuvieran que coser, pero no, fue solo el susto y en el hospital me mandaron a limpiarme a la casa”, comentó la modelo.

La guapa creadora de contenido para adultos (OnlyFans) no contó qué tipo de perro la mordió, ni cómo se dieron los hechos, solo se llevó un susto que por dicha no pasó a más.