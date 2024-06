Esto dijo exparticipante de Combate tras revelar el platal que gana en OnlyFans

Jacky Segura, La Ponky, vende contenido para adultos desde la pandemia. (Instagram)

Luego de revelar el platal que hace al mes gracias al contenido que vende por OnlyFans, la modelo Jacky Segura dejó en sus redes un mensaje dirigido a la gente que la apoya.

Segura, conocida como La Ponky, dijo estar sorprendida porque no sabía que el público la recordaba con tanto cariño, tras su paso por el desaparecido programa de Repretel, Combate, donde participó.

“Mi agradecimiento más profundo a ustedes que me siguen. No sabía que aún me recordaban con tanto amor. Mi paso por Combate fue una de las experiencias más lindas, porque supe ganarme un público fiel, que al día de hoy me sigue apoyando y recordando con tanto cariño. Gracias por ese amor”, posteó La Ponky en Instagram.

El mensaje llegó días después de que se publicara el podcast Toxic Shot (de Diego Bravo y Glenda Medina) donde fue invitada para hablar sobre la monetización del contenido sexual.

Segura contó que ella comenzó a vender contenido para adultos durante la pandemia y que en sus inicios, una vez llegó a facturar ocho mil dólares (poquito más de cuatro millones de colones).

Luego reveló que, actualmente, en OnlyFans tiene 1.400 seguidores y aunque no precisó lo que representa eso de ingresos al mes, La Teja hizo los cálculos basados en el precio que cuesta cada suscripción en la paginita azul de ella, que es de casi ocho dólares, lo que representa cerca de seis millones de colones mensuales (11 mil dólares).

La Ponky mencionó que empezó vendiendo contenido erótico y luego se fue destapando más, hasta llegar a protagonizar muchas colaboraciones con otras modelos que hacen lo mismo.

Entre el contenido que produce hay material de ella solita y de colaboraciones con mujeres, porque con hombres prefiere no hacerlo, aunque sí estaría dispuesta a grabar algo con Bryan Ganoza siempre que sea más erótico que pornográfico, según afirmó.