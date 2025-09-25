Jalé Berahimi celebra tres años desde que su vida dio un giro radical

Jalé Berahimi cumplió 40 años en junio pasado. Fotografía: Instagram Jalé Berahimi. (Instagram/Instagram)

El 24 de setiembre del 2022, la vida de Jalé Berahimi dio un giro radical y este miércoles, la expresentadora de televisión recordó y celebró, públicamente, aquel gran momento.

LEA MÁS: Jalé Berahimi y su esposo le dieron millonario regalo a su mamá, vea qué lujoso

Hace tres años, la guapísima exfigura de Repretel se convirtió en mamá, una fecha que jamás olvidará y que la marcó para siempre.

Berahimi hizo eco de aquel gran acontecimiento con un mensaje que dedicó a su hijita Julia y que compartió con sus seguidores en redes sociales con hermosísimas fotos de su retoño y algunos retratos familiares.

“Feliz cumpleaños a la niña de mis ojos”, empezó diciendo la periodista y exparticipante de Dancing with the Stars, de Teletica.

Jalé Berahimi compartió hermosas fotos de su hija y familiares en el tercer cumpleaños de Julia. Fotografía: Instagram Jalé Berahimi. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Jalé Berahimi llegó a sus 40 y Johanna Ortiz recordó su amistad con una foto de hace añales

Luego le manifestó a su hija todo el cariño que tienen para ella. “Mi Jules, mamá y papá te aman con locura. Gracias por ser una bendición en nuestras vidas y darnos las fuerzas para salir adelante cuando pensamos que no lo logramos”, apuntó.

Berahimi también le aseguró a su pequeñita que por ella “somos capaces (de hacer) hasta lo imposible”.

Julia es la única hija de Jalé, quien en junio cumplió 40 años, y de su esposo, el empresario inglés Robert Allen Atkinson, con quien se casó el 16 de noviembre del 2019. El matrimonio vive en Inglaterra.

Jalé Berahimi publicó este mensaje en redes al celebrar el tercer añito de su hijita. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Jalé Berahimi sale al paso de las graves acusaciones en su contra