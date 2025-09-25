Jalé Berahimi celebra tres años desde que su vida dio un giro radical

El 24 de setiembre del 2022, la vida de Jalé Berahimi dio un giro radical y este miércoles, la expresentadora de televisión recordó y celebró, públicamente, aquel gran momento.
Hace tres años, la guapísima exfigura de Repretel se convirtió en mamá, una fecha que jamás olvidará y que la marcó para siempre.
Berahimi hizo eco de aquel gran acontecimiento con un mensaje que dedicó a su hijita Julia y que compartió con sus seguidores en redes sociales con hermosísimas fotos de su retoño y algunos retratos familiares.
“Feliz cumpleaños a la niña de mis ojos”, empezó diciendo la periodista y exparticipante de Dancing with the Stars, de Teletica.
Luego le manifestó a su hija todo el cariño que tienen para ella. “Mi Jules, mamá y papá te aman con locura. Gracias por ser una bendición en nuestras vidas y darnos las fuerzas para salir adelante cuando pensamos que no lo logramos”, apuntó.
Berahimi también le aseguró a su pequeñita que por ella “somos capaces (de hacer) hasta lo imposible”.
Julia es la única hija de Jalé, quien en junio cumplió 40 años, y de su esposo, el empresario inglés Robert Allen Atkinson, con quien se casó el 16 de noviembre del 2019. El matrimonio vive en Inglaterra.
