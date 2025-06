Jalé Berahimi llegó a sus 40 y Johanna Ortiz recordó su amistad con una foto de hace añales

Jalé Berahimi celebra así su llegada al cuarto piso. (redes/Instagram)

Jalé Berahimi está de manteles largos, pero este no es un cumpleaños cualquiera para la “Negra”, como le dicen de cariño, porque significa su llegada a las 40 primaveras.

En este día la expresentadora de Intrusos de la farándula ha recibido decenas de comentarios y felicitaciones de sus amigos más cercanos.

Johanna Ortiz es una de las grandes amigas de Jalé Berahimi. (redes/Instagram)

Una que le dejó un mensajito desde muy tempranito fue su gran amiga y excompañera de Repretel, Johanna Ortiz, quien además compartió un par de imágenes de cuando se conocieron, evidenciando lo mucho que han cambiado físicamente las dos.

Johanna Ortiz y Jalé Berahimi son amigas desde hace más de 20 años. (redes/Instagram)

“Feliz vuelta al Sol a esta hermanita que me regaló la vida. Han sido como 20 años celebrando tu vida y no puedo estar más emocionada que vamos a celebrar pronto una nueva década”, publicó la expresentadora colombiana.

Jalé está en Inglaterra con su familia, pero hace poco estuvo acá celebrando por adelantado esta fecha tan especial con sus amigos ticos.

Johanna Ortiz y Jalé Berahimi se hicieron muy buenas amigas cuando presentaban en Repretel. (redes/Instagram)

“40 vueltas al Sol. Hoy no solo celebro un número, celebro la vida en su forma más hermosa. Me siento profundamente bendecida, agradecida y tan afortunada por tener a mi familia conmigo, el regalo más grande que la vida me ha dado. Disfruté de un fin de semana único, detalles que me dejaron sin palabras, risas que sanan el alma y un amor que me envuelve por completo. Gracias mi amor, por todo lo que nos chineas y a todos los que han hecho de mi cumpleaños algo inolvidable. Mi corazón está llenito que explota de agradecimiento”, escribió la expresentadora.