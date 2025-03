Jalé Berahimi encendió las redes con unas fotos en las que demostró que belleza le sobra

Jalé Berahimi deslumbró con su belleza al posar en un paraíso de ensueño. (Jalé Berahimi /Instagram)

Jalé Berahimi, la expresentadora y empresaria, deslumbró con su belleza en un paseo que disfrutó junto a su pequeña hija, Julia, y su amiga Chío Lamas en un escenario de ensueño.

Las amigas inseparables se hospedaron en un hotel cerca de playa Hermosa, en Jacó, Puntarenas, lo que les permitió disfrutar plenamente de la naturaleza que rodea el lugar y el relajante ambiente playero, y según lo que han mostrado en sus historias, la están pasando de maravilla.

Jalé Berahimi demostró que la está pasando muy bien. (Jalé Berahimi /Instagram)

La expresentadora compartió varias fotografías donde luce su espectacular piel bronceada y un vestido de baño tejido dorado.

“¿Ella no nos puede representar en mis Costa Rica? Es tan bonita”, “¡Dios mío! Qué espectáculo de mujer”, “Ah no, pero te pasaste”, “Espectáculo gordita”, “¡Ah no, pero basta! ¡Sos un espectáculo de mujer, viejita! Divina”, fueron parte de los comentarios.

Playa Hermosa es muy buscada por turistas y nacionales por su arena gris y poca piedra, es un destino ideal que ofrece una excelente variedad de hoteles y restaurantes, convirtiéndola en el lugar perfecto para disfrutar de unos días de descanso y aventura junto al mar.