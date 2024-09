Jalé Berahimi dejó en Costa Rica los escándalos por su nuevo salón, pero no paran las celebraciones para ella

Jalé Berahimi, expresentadora de televisión, ya está en Inglaterra con su hija y su esposo.

Jalé Berahimi ya se fue de Costa Rica, dejando atrás los escándalos por su nuevo salón de belleza, pero las celebraciones no paran para ella.

La semana pasada, la expresentadora de televisión inauguró su negocito, que terminó generándole un broncón con Mauricio Hoffmann por ciertas similitudes con el logo del salón del presentador de De boca en boca.

Este lunes ella regresó a Londres, Inglaterra, donde vive con su esposo y su hija Juliana, quienes la recibieron de una manera muy especial en el aeropuerto.

Su pareja llegó con un enorme cartel con el nombre de su salón que, además, decía “felicidades a la mamá de Juli”.

Jalé Berahimi fue recibida así por sus dos amores

Pero las celebraciones no quedaron hasta ahí para ella, porque este 24 de setiembre está festejando dos años de ser mamá.

“El día que me hiciste mamá. No hay un minuto que no le agradezca a Diosito por tenerte, gracias por darnos tantas alegrías y hacer de nuestras vidas magia. Me siento tan, tan afortunada de que seas mía, definitivamente llegaste a complementarnos. Diosito sabe cuánto te amamos y todo lo que daríamos por verte feliz y sonreír. Felices 2 mi Jules preciosa, mamá y papá te aman con locura”, escribió la ahora empresaria junto a unas fotos de su bebé.

Jalé Berahimi está celebrando dos años de ser mamá.

En su más reciente viaje al país, Jalé decidió venir sin su hija, quien quedó al cuido de su mamá, quien ahora vive con ellos en Inglaterra.