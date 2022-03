Jale Berahimi está viviendo al máximo su embarazo y cada detallito le saca las lágrimas

Jale Berahimi Jale Berahimi está muy ilusionada con su embarazo. Instagram.

La expresentadora de “Intrusos” Jale Berahimi está viviendo al máximo su embarazo y cada detallito, por más pequeño que sea le saca las lágrimas.

Este martes en sus historias de Instagram contó que venía llegando de hacerse un ultrasonido y se le veía muy conmovida, pues ya nota muchos cambios en su bebito.

“Está supergrande, es impresionante la diferencia entre un ultrasonido a otro y se me salen las lágrimas”, dijo mientras sostenía la foto del ultrasonido que se realizó.

De momento no ha dicho el sexo del bebé, no sabemos si es porque todavía no sabe o porque hará algún fiestón de revelación, ahora que está tan de moda.

Lo que sí no puede esconder es la felicidad que se maneja, su cara se ve diferente hasta más tierna se podría decir, como toda una linda mamita.

[ La periodista Jale Berahimi pronto estará chineando y cambiando pañales. ]

Mamita.

Hace unos días anunció en redes que se convertirá en madre.

“Se nos desborda el corazón de amor. La familia Atkinson Berahimi se hace más grande y yo en esta montaña rusa de emociones no he parado de llorar, reír, patalear, comer como un chancho y hacer dramas por nada.

[ Jalé Berahimi luce más delgada que de costumbre ]

“Me guardé el secreto por 10 días porque quería darle la sorpresa en su cumpleaños #40 (Si ni yo sé cómo me aguanté tanto), pero bueno valió la pena. Estamos tan felices que no sabemos ni cómo explicarlo”, escribió.

Lo más vacilón del video que compartió fue la reacción de su esposo Robert Atkinson, pues no se creía el sorpresón que le dieron de regalo.

Felicidades a Jale, esperemos que todo le salga muy bien durante su embarazo.