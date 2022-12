Jalé Berahimi le escribió emotiva carta de Navidad a su hija Julia

Jalé Berahimi está feliz con su regalo de Navidad por adelantado. Instagram

Hace tres meses la presentadora Jalé Berahimi se convirtió oficialmente en madre primeriza tras nacer su hija Julia Vivianne Atkinson.

La pequeña llegó a llenar su vida de más amor y felicidad desde el 24 de setiembre y esta será su primera Navidad, por eso la exintrusa quiso plasmar este bello momento con una sesión de fotos juntas para recordarlo para siempre.

Jalé Berahimi responde a quienes la cuestionan por tomar vino y amamantar

Además, le escribió una emotiva carta a la bebé para que cuando ella crezca, vea que fue su mejor regalo del 2022.

“Querida Hija. Esta es nuestra primera Navidad juntos, sé que realmente no sabes exactamente lo que está pasando, pero es un placer ver cómo tus ojos se iluminan con asombro. Y esa sonrisa, ¡OMG! esa sonrisa. Esta Navidad también es nueva para mí, porque este año te tengo a ti, eres el mejor regalo que he recibido, y ver toda la magia a través de tus ojos me hace amar este momento especial más que nunca”, escribió junto a un video donde salen las dos vestidas con ropa navideña.

Desde que se casó, la también empresaria se fue a vivir a Inglaterra, de donde es su esposo.

Además, allá está su mamá, doña Julia Sánchez, quien le está ayudando por estos meses con la bebé.