Jale Berahimi rompió en llanto al contar una difícil situación que le tocó vivir

Jale Berahimi contó todo lo que le pasó cuando nació su bebita.

La guapa expresentadora Jale Berahimi abrió su corazón para contar uno de los momentos más íntimos de su vida.

Por medio de su cuenta de Instagram, Jale hizo un lindo video, en el que contó sobre el día que nació su pequeña Julia.

“Iba a cumplir casi las doce horas de contracciones, ahí fue donde dije ya no puedo más, ya no aguanto. Llegamos al hospital después de doce horas de contracciones y efectivamente estaba dilatando, pero no rompía fuente y empezaron los nervios, temblaba un montón”, dijo.

La guapa morena contó que su bebita tenía el cordón umbilical arrollado en el cuello.

“Cuando tengo cuatro centímetros de dilatación dije Dios mío santo cómo soporte tanto dolor, era un dolor inexplicable ha sido lo más doloroso que yo he vivido en mi vida”, comentó.

La curvilínea reconoció que su mamita, quien estaba presente en el hospital, no entendía nada porque todo era en inglés, y eso la puso más nerviosa pues no dejaba de rezar y se preguntaba qué estaba pasando.

“Yo empecé a pegar gritos en la sala, tuve hemorragias muy grandes. Les hice saber a los médicos que si ya había aguantado todo ese proceso, necesitaba que me ayudaran, me pasaron a la sala de cirugía, ahí el doctor me puso la epidural (anestesia).

“Yo le decía por favor sáqueme a esta bebé y me decían puje, puje, puje, yo en ese momento me sentía tan fuerte, tan capaz de todo, yo solo la quería a ella bien, y cuando la sacaron, volví a nacer”, agregó.

LEA MÁS: Jalé Berahimi nos confesó cuál es el secreto para mantener ese cuerpazo de infarto

Varios de sus seguidores, al ver el emotivo video dejaron, sus comentarios: “Somos tan valientes que nadie puede superarnos jamás, damos vida y eso nos convierte en seres invencibles”, “Solo Dios sabe las cosas que uno pasa en ese momento, pero la alegría de verlos es inexplicable”, “Los hijos indiscutiblemente nos dan fuerzas”.