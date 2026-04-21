Janeth García acaba de ser mamá y ya le soltaron la pregunta incómoda de siempre

Janeth García, periodista y presentadora, está disfrutando mucho la etapa personal y profesional en la que se encuentra. (redes/Instagram)

La periodista Janeth García abrió una ventanita a su vida personal y profesional al responder preguntas de sus seguidores en Instagram, donde dejó ver que no le cierra la puerta a agrandar la familia.

La comunicadora, de 37 años, quien recientemente se convirtió en mamá por primera vez de la pequeña Elena, confesó que la experiencia del embarazo la marcó de forma muy positiva. Tanto así que cuando le preguntaron si le gustaría darle un hermanito a su bebé no dudó en contestar:

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“A mí me encantó estar embarazada y en algún momento, si así Dios lo tiene para nosotros, sí nos gustaría uno más”, respondió.

Es decir, su bebé no ha cumplido ni los seis meses de nacida y ya le están pidiendo el otro.

Pero no solo su vida familiar generó comentarios, también su presencia en televisión. Y es que en los últimos días ha estado apareciendo como presentadora en el programa ¡Qué buena tarde!, cubriendo a Natalia Rodríguez durante sus vacaciones.

Sus seguidores no tardaron en llenarla de halagos, asegurando que aporta “frescura” a la pantalla y hasta pidiendo que se quede fija en el canal.

Janeth García dio a luz a Elena el 11 de diciembre y ya le están preguntando que el hermanito para cuándo. (redes/Instagram)

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Ante esto, García se mostró agradecida y clara con su sentir.

“Muchas gracias, siempre son experiencias que agradezco y disfruto mucho. Amo poder trabajar en lo que me gusta”, expresó.

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Así, la periodista demuestra que está viviendo una etapa llena de cambios, entre su rol como mamá primeriza y nuevas oportunidades en televisión.