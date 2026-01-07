Janeth García muestra cómo luce su cuerpo luego del embarazo

La periodista Janeth García sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo luce su cuerpo, a menos de un mes de haber dado a luz a su primera hija, Elenita.

Janeth García dio a luz a su hija Elena el 11 de diciembre

La exparticipante de Mira quién baila compartió una imagen en la que deja ver su figura tras haber llevado casi nueve meses a su bebé en el vientre y, la verdad, cuesta creer que haya estado embarazada.

Janeth explicó que su rápida y buena recuperación no ha sido producto de la casualidad, sino del acompañamiento profesional que ha tenido desde el inicio del embarazo.

Según contó, tanto su entrenadora como su ginecólogo han sido clave en este proceso, guiándola desde el día uno para cuidar su salud física y emocional.

“Me siento bien en general y no es solo un tema físico, he tenido una recuperación maravillosa y he podido disfrutar a mi bebé en todo momento y eso lo vale todo”, escribió la periodista, dejando claro que, más allá del cuerpazo, lo más importante ha sido vivir plenamente esta nueva etapa como mamá.

La periodista Janeth García luce tremendo cuerpazo a menos de un mes de haber dado a luz a su hija Elena. (redes/Instagram)

Elenita nació el pasado 11 de diciembre, antes de lo previsto, ya que Janeth había contado que su fecha estimada de parto era el propio día de Navidad. Es decir, la bebé tiene 27 días de nacida.

Aun así, la llegada anticipada de la pequeña fue motivo de alegría y hoy ambas disfrutan de esta nueva aventura juntas.