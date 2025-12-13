La vida le sonríe a Janeth García a tres años y medio de la noticia que la devastó por completo

A casi cuatro años de recibir una noticia que la devastó por completo, la vida le sonrió nuevamente a la periodista Janeth García.

La presentadora de televisión confirmó este sábado 13 de diciembre que su hijita Elena Quesada García ya nació, una noticia que llenó de alegría su vida y la de su familia.

Janeth García y Ricardo Quesada ya son papás. Fotografía: Instagram Janeth García. (Instagram/Instagram)

Un momento de felicidad que contrasta con un duro pasado

El momento que hoy vive la exparticipante de Mira quién baila es indescriptible y contrasta con la dolorosa situación que atravesó en abril del 2022, cuando enfrentó una de las pruebas más duras de su vida.

En ese entonces, Janeth estaba embarazada de su pareja de aquel momento, el empresario Anthony Ramírez, pero su bebé falleció de forma inesperada.

“Con todo el dolor de mi alma les quiero contar que el corazón de nuestro bebé dejó de latir. Hoy Dios decidió llevárselo al cielo... La estrella más linda que esté en el cielo, ese será mi bebé. Siempre aceptando la voluntad de Dios y con la fe en alto”, publicó García en sus historias de Instagram el 7 de abril de ese año.

En marzo del 2022, Janeth García anunció así que sería mamá junto a su entonces pareja, Anthony Ramírez. Fotografía: Archivo LT.

Una pérdida que conmovió a Costa Rica

La devastadora noticia trascendió un mes después de que Janeth anunciara públicamente su embarazo y compartiera lo felices que estaban ella y Ramírez por convertirse en papás.

Con el paso del tiempo, la relación entre ambos llegó a su fin, marcando una etapa especialmente sensible para la comunicadora.

El anuncio que devolvió la esperanza

La vida volvió a sorprender a Janeth García el 28 de junio pasado, cuando confirmó que estaba nuevamente embarazada, esta vez de su actual pareja, Ricardo Quesada.

Hoy, ambos ya disfrutan de esta nueva etapa con su bebé Elena en brazos, un capítulo lleno de amor que llega después de la tormenta.

Janeth García anunció así la dura noticia de la pérdida de su primer hijo. Fotografía: Instagram Janeth García.

Una historia de dolor, fe y renacer

El nacimiento de la pequeña Elena representa no solo una enorme felicidad para Janeth, sino también un renacer emocional, marcado por la fe, la resiliencia y el amor, luego de uno de los episodios más difíciles de su vida.

