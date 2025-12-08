A días de tener a Elena, Janeth García le escribe emotivo mensaje al futuro papá

Janeth García y su pareja Ricardo Quesada, padre de su hija Elena, están a días de recibir a su bebé en brazos. (redes/Instagram)

La periodista y exparticipante de Mira quién baila Janeth García está contando los días —o mejor dicho, las horas— para conocer por fin a su pequeña Elena, quien podría llegar al mundo este 24 de diciembre o incluso antes.

Pero, antes de que eso ocurra, la comunicadora quiso hacer una pausa llena de amor para dedicarle unas palabras muy especiales al papá de su hija, su pareja Ricardo Quesada.

Janeth García dedica tierno mensaje al papá de su hija

Janeth abrió su corazón en una emotiva publicación en la cual explicó por qué luce tan feliz y plena en esta recta final del embarazo. Según confesó, gran parte de esa tranquilidad se la debe justamente a él, quien la ha acompañado, chineado y apoyado desde el primer día.

“Cuando me preguntan que cómo he llevado tan bien mi embarazo y por qué me veo tan feliz…”, escribió, dando pie a un mensaje cargado de amor y agradecimiento junto con un hermoso video que demuestra la razón.

La baby muñe

La futura mamá contó que están “a pocos días de conocer a nuestra #babymuñe”, como cariñosamente le dice el papá a la bebé, y que no puede más que darle gracias a Dios por haber puesto en su camino a un compañero tan especial.

Janeth García quedó embarazada luego de su paso por Mira quién baila de Teletica. (redes/Instagram)

“Gracias, mi amor, por ser el mejor equipo y un ser humano tan maravilloso y chinearnos tanto”, escribió.

Además, dejó claro que no tiene la menor duda de que Ricardo será un papá increíble.

La presentadora cerró su dedicatoria llamándolo “socio para siempre”, dejando claro que este nuevo capítulo como familia los tiene más unidos y emocionados que nunca.