Janeth García regresó a Mira quién baila y nos habló de su embarazo

Janeth García, periodista y exparticipante de Mira quién baila (MQB) (redes/Instagram)

Hace un año Janeth García era una de las participantes de la primera temporada de Mira quién baila (MQB) y este domingo regresó a la pista, pero como espectadora y luciendo sus seis meses y medio de embarazo.

La periodista conversó con La Teja sobre cómo va el proceso de gestación de Elena, como se llamará su primera hija.

Ella llegó a apoyar al bailarín Michael Rubí, quien fue su pareja en la temporada pasada, que ahora está bailando junto con la maquillista Mariana Uriarte.

LEA MÁS: ¿Se alegró Ivonne Cerdas de salir de Mira quién baila? Exmiss Costa Rica se sinceró con La Teja

Janeth contó que su embarazo va muy bien y que su bebé se porta “de maravilla”.

“Nos ha ido de maravilla, gracias a Dios, y como dicen, popularmente, aquí en la dulce espera”, mencionó.

Este domingo se llevó a cabo la tercera gala de Mira quién baila (MQB). (Lilly Arce/Lilly Arce)

Justo empezó con los preparativos del baby shower, lo que la tiene muy emocionada.

“Muy bello, estamos muy ilusionados, yo siento que es como mi 15 años, bendito Dios que tenemos esta bendición de poder hacerle una bienvenida con las personas más allegadas, con las que más amamos, pero sí, disfrutando muchísimo esta etapa y yo ya me muero por tenerla, abrazarla y besarla”, dijo muy emocionada.

LEA MÁS: ¿Qué genera más presión un penal o la sentencia de Mira quién baila?, esto dice “Chiqui” Brenes

García agregó que ve la competencia muy fuerte este año en Mira quién baila y que le ha sorprendido mucho la destreza de Mariana Uriarte, Ericka Morera y Jeff On.