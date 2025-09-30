¿Qué genera más presión un penal o la sentencia de Mira quién baila?, esto dice “Chiqui” Brenes

Randall "Chiqui" Brenes agradeció el gran apoyo del público por salvarlo, pues dice estar disfrutando mucho la experiencia de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Randall “Chiqui” Brenes está acostumbrado a jugar con la presión encima. Lo hizo durante años en la cancha, lo vivió con la camiseta del Club Sport Cartaginés y hasta con la Selección Nacional en un Mundial.

Sin embargo, el exdelantero confesó que el momento cuando iban a anunciar al primer eliminado de Mira quién baila (MQB) lo puso más nervioso que cuando le tocó definir un penal en un partido decisivo.

“Cuando estuvimos aquí y dijeron que ya iban a elegir al que seguía o al que no seguía, y encima nos mandaron a corte, esos fueron de los minutos más largos que yo he tenido desde hace mucho tiempo.

“Se compara con un penal, pero creo que hay hasta más presión aquí, porque usted en el penal decide: ‘Yo voy a tirar el remate allá’. En cambio, en la nominación uno no sabe qué está pasando, si votaron o no. Cuando ponen los números, yo decía: ‘¡Uy, Dios mío!”, expresó.

LEA MÁS: Juez Mauricio Astorga a Ericka Morera tras fallo en su coreografía: “Me encanta que te haya pasado”

Y es que el exgoleador brumoso resultó ser el salvado de la gala, gracias al apoyo del público, que no lo dejó solo en su debut televisivo como bailarín.

“Quiero aprovechar para agradecerle a toda esa gente que tomó el tiempo para votar. Me llena de satisfacción. Más allá de bailar, es ese cariño, ese apoyo de la gente, como cuando en el fútbol la afición lo levantaba a uno. Eso es lindísimo, me llena de orgullo y también de compromiso, porque ahora la gente me va a decir: ‘Ya lo salvamos una vez, ahora tiene que meterle más’”, expresó entre risas.

Randall "Chiqui" Brenes contó que para esta tercera gala ensayó más horas porque no quiere irse de la competencia. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Brenes reconoció que el baile en sí no es lo suyo, pero sí el poner su mayor esfuerzo en cada competencia y, aseguró que, su soltura se debe al buen trabajo de su coreógrafa Yessenia Reyes.

LEA MÁS: Ericka Morera cuenta cómo vivió el susto que se llevó en la pista de Mira quién baila

Según detalló, ella ya ha ido conociendo sus fortalezas y debilidades y las ha aprovechado para sacar cada coreografía.

“Yo lo he dicho desde el inicio, empecé de cero. Entonces, esforzarme es la única ruta para ir sobreviviendo”, agregó el profe de educación física de la escuela Juan Pablo II, la escuela Antoniana y el colegio Jorge Volio.