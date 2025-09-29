Ericka Morera cuenta cómo vivió el susto que se llevó en la pista de Mira quién baila

28/09/2025. Mira quien baila, temporada 2. Gala #3. Estudio Marco Picado.Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

La tercera gala de Mira Quién Baila de este domingo dejó a los televidentes con el corazón en la boca cuando la participante Ericka Morera sufrió un resbalón que por poco la manda al suelo en plena pista.

La periodista habló con La Teja al terminar el programa sobre el susto que se llevó y la manera tan profesional en la que actuó, pues hizo como si nada hubiera pasado y siguió con la coreografía.

“Qué susto, verdad, qué susto. Son cosas que uno no espera, pero pueden pasar. Fue algo que practicamos y salió bien en los ensayos, pero son cosas que uno no tiene el control”, dijo al salir de camerinos.

LEA MÁS: Seguidores de Mira quién baila explotan tras eliminación de Ivonne Cerdas

Keka, como le dicen de cariño, además nos reveló que fue lo primero que pensó al sentir el resbalón y que iba para el suelo. Además, mencionó que el suelo estaba resbaloso.

“Aquí dije, ok, ya me resbalé, aquí tengo que seguir. Muchas veces me he caído y muchas veces me he levantado, y esa no fue la excepción. Lo importante es que el quick-step en sí lo logré sacar, que era lo más difícil en técnica. Eso era un truco nada más en la coreografía”, dijo entre risas.

Javier Acuña, bailarín de Ericka Morera, logró agarrarla con fuerza para que no se cayera. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Lo más importante para ella es que, a pesar del sustote no sufrió ninguna lesión, pues en algún momento pensó que se pudo joder el tobillo derecho al caer mal.

Sin embargo, no sentía dolor de nada y cuando la pusieron a hacer el paso de nuevo tampoco sintió molestia alguna.

LEA MÁS: ¡Ya hay nuevos sentenciados en Mira Quién Baila! Estos son

Ericka Morera casi se cae en la pista de baile de Mira quién baila. Vea aquí lo que pasó y como terminó su explosiva coreografía.

Ericka, además, destacó la confianza que tiene en su pareja de baile, Javier Acuña, quien estuvo a su lado en todo momento y la logró sujetar con fuerza para que no se llevara el costalazo.

“Javi siempre me tiene bien agarrada. La química y la conexión que tenemos es lo más importante para sacar una coreografía segura”, comentó.

21/08/2025. (((FOTOS EMBARGADAS HASTA SU PUBLICACION EN VIVA DE LA NACION))) Retratos de la periodista, modelo y empresaria Ericka Morera, quien estará en la segunda temporada de Mira Quién Baila, programa de Teletica. Los retratos se tomaron en el salón de belleza Blow Dry, del cual Morera es propietaria. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

Tras terminar la coreografía, Ericka recibió palabras de aliento de parte de los jueces, quienes valoraron su valentía y la forma en que manejó la situación.

De hecho, el juez Mauricio Astorga le dijo que le encantó que le pasara en vivo porque quedó demostrado lo gran artista que es al levantarse con firmeza y seguir adelante, pues para el actor el público “merece seguir viendo el espectáculo”.

“Me dijeron cosas muy bonitas y me encantó que lo vieron. ‘¡Ay, qué lástima que pasó!’, pero que bien que al final pude levantarme y seguir. Y que mi pie está bien, que es lo más importante”, aseguró.

LEA MÁS: Juez Mauricio Astorga a Ericka Morera tras fallo en su coreografía: “Me encanta que te haya pasado”

Con esta experiencia, Ericka demostró su profesionalismo y la gran preparación que tiene, dejando claro que, aunque los imprevistos sucedan en vivo, su actitud y disciplina la hacen brillar en cada gala de Mira Quién Baila.