Janeth García emocionada por detalle de su suegra antes del nacimiento de su hija

Janeth García se convertirá en mamá por primera vez. Fotografía: Instagram Janeth García. (Instagram/Instagram)

La periodista y exparticipante de Mira quién baila, Janeth García, está en la recta final de su embarazo y semanas antes de conocer a su primera hija, Elena, quedó derretida con un tierno detalle que prepara su suegra para la pequeña.

Zapatitos tejidos llenos de ternura

La presentadora compartió este jueves su emoción tras llegar a la casa de su suegra y encontrarse con una escena que no esperaba: la futura abuela estaba tejiendo hermosos zapatitos para su nieta.

“Llegué a la casa de mi suegra y me la encontré haciéndole zapatitos tejidos a Elena. ¡Qué ternura y qué bendición saber que es una niña tan amada y tan esperada!”, afirmó Janeth en una historia de Instagram.

Además, la señora le explicó que el diseño de los zapatitos era nuevo y que hasta iban a llevar fajitas, agregando un toque especial y coqueto al regalo.

Janeth García quedó derretida con el gesto de su suegra para Elena. Fotografía: Instagram Janeth García. (Instagram/Instagram)

Un “baby moon” que dejó recuerdos

Janeth regresó de México hace poco tras disfrutar de su baby moon, la moda de los últimos viajes de los padres antes del nacimiento de su hijo, donde aprovechó para celebrar estos momentos previos a la llegada de Elena.

La futura mamá se mostró conmovida por la muestra de amor y dedicación de su suegra, dejando claro que la niña llegará a un hogar lleno de cariño.