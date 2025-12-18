Janeth García reaparece tras dar a luz con un revelador mensaje sobre ella y su hija

Exactamente una semana después de dar a luz, la periodista y presentadora Janeth García reapareció este jueves con un revelador mensaje en el que contó cómo se encuentran ella y su hijita y cómo han sido estos primeros días en su nueva faceta como mamá.

La simpática figura de televisión no ocultó su felicidad y se refirió a esta etapa que ansiaba vivir desde hace años.

Janeth García compartió tras su mensaje esta bellísima foto familiar. Fotografía: Instagram Janeth García. (Instagram/Instagram)

El nacimiento de Elena Quesada García

Janeth anunció el sábado anterior el nacimiento de Elena Quesada García, noticia que hizo pública dos días después de la llegada al mundo de la bebé.

Según corroboró La Teja en el Registro Civil, la pequeña nació el 11 de diciembre, convirtiéndose en el mayor regalo para la periodista y su pareja, Ricardo Quesada.

“Las dos estamos muy bien”

A siete días de este trascendental momento, la exparticipante de Mira quién baila publicó un mensaje en Instagram, en el que agradeció el cariño recibido y habló de cómo vive esta nueva etapa.

Con su hijita en brazos, Janeth celebró que ambas están en excelentes condiciones y en pleno proceso de conocerse.

“Pasábamos a darles las gracias. Tenemos el celular cargadísimo de muchísimos mensajes repletos de amor, de bendiciones para nuestra familia, para esta pequeña princesa, acabamos de dar ‘tetis’ y ella queda rendida. Muchas gracias, que Dios me los bendiga mucho”, afirmó García con una sonrisa que reflejaba lo plena que se siente.

Janeth García reaparece tras dar a luz con este mensaje

Luego agregó: “Las dos estamos muy muy bien. Nos estamos conociendo y disfrutando a mil este proceso. Me declaro una mamá completamente enamorada y agradecida con Dios por este regalo tan maravilloso”.

Su prioridad ahora: ser mamá

Janeth también explicó que, como es de esperar, su tiempo en redes sociales es limitado debido a las nuevas responsabilidades que asumió.

“Si ando perdidilla es porque estoy en el trabajo más importante de mi vida”, destacó.

Un sueño cumplido tras un duro golpe

La periodista se convirtió en mamá a casi cuatro años de recibir una noticia que la devastó por completo, pues en abril del 2022 sufrió la pérdida de su primer embarazo, en una etapa de su vida en la que mantenía otra relación sentimental.

Hoy, Janeth celebra la vida desde un lugar muy distinto, con su bebé en brazos y el corazón lleno de agradecimiento.

