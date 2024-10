Janeth García nos habló de su novio y ahora entendemos porqué está tan enamorada

Janeth García es una de las nominadas en el quito programa de Mira Quién Baila. Fotografía: Lilly Arce.

Janeth García nos habló, por primera vez, sobre su nueva relación y nos reveló que ha hecho cosas que antes no hizo, por lo que parece que el asunto va viento en popa.

La Teja estuvo este domingo en la cuarta gala del programa Mira Quién Baila, precisamente donde está compitiendo la guapa expresentadora de la La Revista, de Canal 8. Ahí nos la topamos y, aunque mantiene en bajo perfil su nueva relación, nos compartió detalles y hasta nos contó cosas que nadie sabía.

Janeth nos contó que se conocieron en una cena familiar y que ha sido una de las cosas más bonitas que ha pasado.

Janeth García describió a su novio de una forma única. Captura (Instagram)

“Es una historia muy linda, a esto yo no le llamo casualidad, le llamó diosidad. Mi novio es primo hermano del esposo de una de mis hermanas. Lo más curioso es que ellos (su hermana y esposo) llevan casados 20 años y nunca nos habíamos cruzado en el camino, ni mucho menos”, inició contando.

García expresó que esto solo confirma que Costa Rica es muy pequeña, porque la suegra de su hermana es tía del muchacho, de hecho contó que antes de conocer a Ricardo, su novio, había conocido primero a las tías y la que sería hoy su suegra.

“Yo digo que fue en el tiempo de Dios, porque nos conocimos en una cena que se hizo en la casa de tita Loli (abuelita de mis sobrinas). Ahí coincidimos y ha sido muy lindo hasta el día de hoy.

García detalló que ambos llegaron a la cena con sus respectivas familias, ya que ven a tita Loli como una abuelita.

“Cuando él llegó ví que saludó a mi mamá, a mi hermana y toda la familia y yo decía: ‘¿Por qué todo el mundo lo conoce y yo no?, ¿Quién es ese muchacho de camiseta verde?’. Recuerdo que así fue como le pregunté a tita Loli y bueno... una cosa llevó a la otra; hasta ese día nos dimos seguir en redes sociales”, expresó.

La guapa participante de Mira Quién Baila, dijo que lo que más le ha gustado de todo ha sido conocer a su familia previo a ser novios.

“Solo el hecho de conocer a la familia anticipadamente como que todo da más confianza y así ha sido hasta la fecha”, explicó.

Como bien sabemos, la periodista quiere mantener su relación escondidita, por eso cuándo le consultamos si habían planes de vivir juntos, nos dijo que sí, pero después nos confirmó que ya era un hecho que tienen su nidito de amor, algo que nos dejó boquiabiertos, pues nunca lo hizo con su ex, el dentista Luis Ulett.

Según dijo, con Ricardo lleva poco más de cinco meses, mismos que han sido increíbles, pues él es todo un caballero y desde el día uno que inició la competencia de Mira Quién Baila, no ha dejado de apoyarla.

“Ha sido una experiencia muy bonita, me apoya en cada uno de mis proyectos y ahora en Mira Quién Baila, él sabe que esto para mí es muy importante”, expresó.

García describió a su pareja como el hombre ideal, pues contó que admira su trabajo y que siempre le recalca lo orgulloso que se siente por todo lo que ella hace.

“En el tema de pareja, que a uno le digan que se siente orgulloso, además que admire lo que uno hace y que me apoye, es muy importante”, dijo.

El novio de la ahora bailarina constantemente va a las galas a verla, pero la participante contó que como tienen una familia tan grandota no siempre puede ir.

“Si por él fuera viene todas las galas a verme, pero bueno, trata de venir a apoyarme siempre”, comentó.

García y su novio tienen algo en común y es la edad, es por eso que se llevan más que bien.

“En esta relación somos tal cual, cada quien con su esencia, cosas y dichos. Lo más importante es que somos tal como somos y disfrutamos mucho esos momentos. Somos muy cómplices, vamos al gimnasio juntos, tenemos muchas cosas en común, como el amor por la cocina”, comentó.

Una de las cosas que tiene perdidamente enamorada a Janeth es que su novio la consiente en cada platillo que hace.

“Él es un buen chef, me consiente cocinando y eso me encanta. Me tiene cautivada con sus platillos. Uno de mis preferidos es una pasta que hace. Lleva arriba una costillita y es deliciosa. De hecho, el sábado me hizo una costilla al horno con puré y vegetales; la verdad es que es uno de los mejores platos que he probado”, dijo muy contenta.

Algo curioso de esta relación es que la guapa nos contó que aparte de que le cocinan, le ponen nombre a los platillos.

Janeth García es una de las nominadas del quinto programa. Fotografía: Lilly Arce.

“A los platos les ponemos nombre, entonces al plato del sábado que era para la cena le pusimos ‘La bachata’ por mi baile de este domingo”, recordó entre risas.

Este domingo la competencia de Mira Quién Baila estuvo bastante reñida, quedó eliminada la cantante Vanessa González junto al bailarín Bayron Ávila y el próximo domingo lucharán por quedarse en competencia Janeth García junto a Michael Rubí y Austin Berry junto a Jazheel Acevedo.

“Esta segunda nominación me toma completamente por sorpresa porque sentimos que fue una noche muy linda; lo dimos todo. La coreografía salió tal cual lo practicamos en los ensayos. Pero bueno, siempre es muy respetuosa la opinión de los jueces”, dijo.