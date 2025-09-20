Javier Acuña “asolea” un talento de su novio que lo podría llevar a programa de Teletica

Javier Acuña y su novio, Carlos Blanco, llevan varios años juntos. Fotografía: Instagram Javier Acuña. (Instagram)

El bailarín Javier Acuña sacó pecho en las últimas horas con un talento que tiene su novio que lo podría llevar a uno de los programas que producen en Teletica.

Javi presumió en sus redes que su novio, Carlos Blanco, también es un artista, pero no de la pista de baile, sino de la música.

LEA MÁS: Bailarín Javier Acuña presume a su atractivo novio durante exótico viaje

El pelirrojo mostró a su pareja tocando guitarra y cantando la canción “Historia de taxi”, de Ricardo Arjona, evidenciando la pasta que tiene su galán para buscar entrar a alguna edición de Nace una estrella.

Así canta el novio de Javier Acuña

Javier no mencionó nada, solo agregó emoticones de corazón en las historias que compartió mientras su novio tocaba y cantaba sentado en unas gradas de lo que parece ser la casa donde viven.

Acuña tiene bastante tiempo de andar con Blanco, quien lo acompaña casi que siempre a los diferentes compromisos que tiene en Teletica.

Javi es uno de los bailarines más populares de los programas de Teletica Formatos. Ha participado en Nace una estrella, Dancing with the Stars, Tu cara me suena y Mira quién baila.

Javier Acuña muy enamorado

LEA MÁS: Lisbeth Valverde y Javier Acuña tuvieron un “zafis” en plena pista de MQB

De hecho, en la actual temporada del reality de baile del 7, Javi baila con una de las participantes más mediáticas del programa: la siempre bella Ericka Morera.

¿Será que veremos en algún momento al novio de Javi competir en Nace una estrella?