Bailarín Javier Acuña presume a su atractivo novio durante exótico viaje

Javier Acuña es, actualmente, profesor de baile de Nace una estrella. Fotografía: Instagram Javier Acuña. (Instagram/Instagram)

Los días libres que le dieron esta Semana Santa en canal 7 le cayeron como anillo al dedo al bailarín Javier Acuña, quien aprovechó las vacaciones para irse a un exótico rincón del mundo junto con su atractivo novio.

Desde la Amazonía ecuatoriana, Javier presumió a su galán, llamado Carlos Blanco, un pelirrojo como él, quien lo acompaña casi siempre a los programas de canal 7 en los que trabaja el bailarín.

Javier y Carlos dejaron ver su amor en medio del río Amazonas, que recorrieron en un bote, según fotos y videos que la figura de Teletica compartió en redes.

Javier Acuña disfrutó con su novio Carlos Blanco de un exótico viaje por la amazonía ecuatoriana. Fotografía: Instagram Javier Acuña. (Instagram/Instagram)

Una de esas fotos muestra a la pareja abrazada con la inmensidad del río y la jungla del Amazonas en el fondo.

Esa imagen fue muy comentada por los seguidores de Javier, e incluso Paula Picado, su jefa en canal 7, reaccionó a esa publicación.

“Se les quiere chicos”, escribió Picado, vicepresidenta de Teletica y directora de Teletica Formatos, unidad en la que trabaja Acuña.

“Son tan lindos”, les expresó Mimi Ortiz; “muy amazónicos, disfruten mucho”, opinó por su lado Lisbeth Valverde a la amorosa publicación que Javier tituló “Amazonas 2025″.

Javier Acuña disfrutó con su novio de un maravilloso viaje

Javier es uno de los bailarines más queridos de canal 7. Actualmente, él es el profesor de baile de Nace una estrella (NUE) y encargado de los montajes coreográficos del reality de canto.

También ha participado en Tu cara me suena, Dancing with the Stars, Mira quién baila y en algunas transmisiones especiales de canal 7.