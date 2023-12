Javier Acuña, bailarín de canal 7, se fue de vacaciones a Disney con muy buena compañía

Javier Acuña es un bailarín muy conocido en Costa Rica. (Instagram)

El bailarín profesional Javier Acuña confesó estar bastante emocionado por un viaje al extranjero en el que anda muy bien acompañado.

Acuña es bastante conocido en el país gracias a que su faceta artística lo llevó a canal 7, dobde ha participado en programas como Dancing with the Stars, Tu cara me suena o Nace una estrella.

El pelirrojo se fue para Estados Unidos, este viernes, acompañado de Carlos Blanco, otro pelirrojo que todo apunta que es su pareja.

Javier Acuña anda muy bien acompañado de un joven que se llama Carlos Blanco. (Instagram)

La ciudad de Orlando (en Florida), conocida por los parques temáticos de Disney, fue el destino de Javi y compañía.

En varias publicaciones que ha hecho el bailarín y coreógrafo en redes sociales aparece con Carlos disfrutando en Animal Kingdom o Epcot, los parques que, hasta este sábado, habían visitado.

Javier Acuña está feliz de la compañía que llevó a su viaje. (Instagram)

“Qué emoción estar aquí”, escribió Acuña en una de las publicaciones.