Jazmín Morales está harta de que los hombres le escriban para pedirle favores sexuales

Yazmín Morales dice estar harta que los hombres le escriban para preguntarle cuánto cobra por un favor sexual. (Instagram)

Yazmín Morales se hartó de que le pasen mandando mensajes a sus redes sociales preguntándole cuánto cobra por un favor sexual y decidió “quemar” a uno de los hombres que le escribió haciéndole esa solicitud.

La exmiss Costa Rica dijo, en sus historias de Instagram, que ya está cansada de que los hombres crean que ella se dedica a hacer este tipo de encuentros.

“¡Hola!, disculpa la pregunta, ¿haces citas o encuentros? Pago lo que me digas, no busco ofenderte. Te ofrezco 1.200 dólares si te parece”, dice el mensaje de un hombre de nombre Luis, y que la guapa publicó para evidenciar su molestia.

“Esta pregunta que me hizo esta persona (puso el nombre del perfil) me la hacen constantemente y me tiene hasta aquí (cuello) que me pregunten eso. Creo que los hombres que andan en búsqueda de favores sexuales por medio de las redes sociales, entre ellos, se dan cuenta quiénes están dentro del medio y cansa que me estén preguntando eso”.

“No lo hago ya ni por edad, no me ven que ya estoy señora. No lo hago por convicción, porque no me llena, o sea, no va con mi esencia en este momento, con mi perspectiva de vida, con mi perspectiva espiritual y quiero hacer las cosas de la mejor manera. La vida está difícil, sí, pero no gracias”, dijo.

LEA MÁS: Jazmín Morales tiró el tapón en contra de Rubén Rodríguez tras candentes fotos para OnlyFans

La modelo les pidió a sus seguidores que no la vuelvan a molestar con ese tipo de preguntas porque espera que les quede claro que ella no es ninguna “dama de compañía” ni cobra por esos favores.

La exreina de belleza Yazmín Morales asegura que el ser una "figura conocida" tiene su precio.

Hace unas semanas, Yazmín estuvo envuelta en una bronca con el defensor de perros Rubén Rodríguez, con quien hizo unas fotos bastante sensuales, las cuales supuestamente él no le pagó por su colaboración, por lo que también quiso dejar claro que “de ahora en adelante no hago publicidad a nadie de forma gratuita. Todo tiene un costo y un precio”.

La exreina de belleza asegura que ella no se siente influencer ni nada por el estilo, solo una “figura conocida” del país y que eso vale su precio si la quieren para algún trabajo de fotos o promocionar algún producto.