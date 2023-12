Jazmín Morales tiró el tapón en contra de Rubén Rodríguez tras candentes fotos para OnlyFans

Jazmín Morales y Rubén Rodríguez hicieron varias fotos bien sensuales para su cuenta de OnlyFans y ahora la modelo le reclama porque no le pagó la colaboración.

La exreina de belleza Jazmín Morales sorprendió a sus seguidores de Instagram este lunes al explotar en sus historias, tirándole duro al influencer Rubén Rodríguez, con el que recientemente hizo unas fotos bastante candentes para OnlyFans.

La exmiss Costa Rica le está reclamando al expresidente de la Asociación Canina de Costa Rica (ACAN) porque no le pagó un cinco por las fotografías que hicieron juntos y la bloqueó de todo lado.

“Nuestro acuerdo fue que yo le daba el empujón en las redes y exclusivamente en la página azul, por la que yo recibiría una remuneración de lo que hasta el día de hoy él se jacta de decir que ha reunido mucho dinero en OF. Todo esto gracias a mi colaboración. Finalmente, no pagó cuando le recordé lo acordado y se dejó decir que lo estoy extorsionando”, publicó Morales.

Yazmín hasta había publicado que estaban saliendo, pero ahora resultó que todo era una farsa. (Instagram)

Yazmín dijo a La Teja sentirse “decepcionada, demasiado decepcionada” porque confió en él y siente que la utilizó para crearse fama y aumentar sus seguidores y ganancias a través de su imagen.

“Todo fue una colaboración que él me pidió y le dije que sí, que claro, con mucho gusto. Acordamos que la colaboración era un porcentaje para mí y otro para él, de hecho el hombre en cuestión en día y medio subió mil seguidores en Instagram y él mismo raja que está teniendo no sé cuánto de alcance en sus redes sociales, me dijo hasta el monto que estaba ganando en OnlyFans y cuando le dije: ‘¿lo mío (su dinero) cómo para cuándo entonces?’, ahí fue cuando se enojó, me bloqueó en todo, o sea, se enojó y me dijo que lo que quería era extorsionarlo, cuando habíamos llegado a un acuerdo”, señaló.

Yazmín Morales asegura que habían pactado que ella recibiría parte del dinero que él ganaría por las fotos, pero que no le ha dado ni un cinco.

La modelo, además, explicó que nunca fueron pareja y todo fue un invento de parte de él para generar morbo.

Lo que la enojó aún más es que Rodríguez hizo un “en vivo” en sus redes esta mañana y en los comentarios le preguntaron que qué había hecho a la abuelita, haciendo referencia a ella, y este dijo: ‘sí podría ser mi mamá, mi abuelita no’ y se murió de la risa con el comentario.

Morales comentó, además, que mucha gente le ha escrito para contarle varias supuestas estafas que el influencer también les ha hecho a ellos.

Pasado es pasado

Este martes intentamos conversar con el defensor de los perros Rubén Rodríguez, pero no contestó nuestras llamadas.

Hace unos minutos hizo una transmisión simultánea en sus tres redes sociales donde muchos seguidores le preguntaron qué tenía que decir ante los reclamos de Jazmín y dijo que no tenía nada que decir.

“Yo no voy a hablar nunca mal de una mujer. Lo que pasó ayer pa’ mí ya es pasado y eso tiene que ser muy claro, ese es otro consejo de vida: lo que ya pasó ayer, ya pasó”, dijo en la trasmisión.

Rubén Rodríguez se dio a conocer por ser el expresidente de ACAN, defensora de los perros. (Cortes)

Después mencionó ante otro comentario: “de mi boca no va a salir nada malo de una dama y si tengo que proceder de alguna manera será de forma legal, no me voy a prestar en redes sociales para dimes y diretes, porque soy un caballero y aparte soy un profesional”.

El ahora influencer aclaró que si se abrió una cuenta en OnlyFans es porque le gusta la fotografía y hacer desnudos con mujeres y que mucha gente lo ha impulsado para que lo haga.

“El concepto de colaboración nunca es pagado es diferente cuando por ejemplo..., yo sí he pagado a figuras públicas que tienen 700 mil seguidores”, mencionó.

Rodríguez, además, aseguró que él ya tenía un nombre y trayectoria y que no necesitaba de la fama de Morales para destacar.