Jazmín Salas cuenta las horas para Mira quién baila, pero hay algo que la tiene muy ansiosa

Jazmín Salas será una de las participantes de la tercera temporada de Mira quién baila (MQB) de Teletica. (redes)

Jazmín Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños, está contando las horas para comenzar una de las experiencias más emocionantes de su vida, pues en pocos días debutará en la tercera temporada de Mira quién baila.

La creadora de contenido reconoció que hasta ahora está cayendo en cuenta de todo lo que implica formar parte del programa.

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“Creo que hasta ahora me estoy dando cuenta realmente de la situación. Estos días realmente han sido una locura. Pero esa locura bonita, esas locuras que uno sabe que va a recordar por siempre”, dijo.

Jazmín Salas sobre su participación en Mira quién baila

Jazmín mencionó que la grabación del opening y de las promociones del espacio fueron experiencias que la dejaron sorprendida por el enorme despliegue de producción y que disfrutó mucho las sesiones de fotos y hasta tener personas encargadas de maquillarla, peinarla e incluso llevarle comida.

“Yo les decía: ‘Es que yo a eso no me sé acostumbrar’. Esta es la vida que uno se merece”, bromeó.

Jazmín Salas es la esposa del exjugador Christian Bolaños. (redes/Instagram)

Pero hay algo que la tiene especialmente ansiosa: conocer al bailarín que la acompañará durante la competencia.

“Estoy que muero por saber quién es”, confesó mientras esperaba que finalmente le respondieran esa pregunta que llevaba varios días haciendo.

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La esposa de Bola aseguró que ya quiere comenzar los ensayos para descubrir hasta dónde puede llegar en la pista.

“Quiero conocer a mi bailarín y quiero saber hasta dónde soy capaz de llegar con esto”, afirmó.

El concurso de baile arranca el 20 de setiembre; sin embargo, ya los 10 famosos empezaron con los primeros ensayos.