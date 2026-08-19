Christian Bolaños recibió una advertencia de su esposa ahora que estará en Mira quién baila

Jazmín Salas ya le dejó claro a Christian Bolaños cómo serán los domingos durante su participación en ‘Mira quién baila’. (Instagram Jazmín Salas. /Instagram Jazmín Salas.)

Jazmín Salas, esposa del exfutbolista Christian Bolaños, se prepara para asumir un nuevo reto en televisión como participante de Mira quién baila, y antes de comenzar esta aventura ya dejó algunas cosas claras en casa.

La llegada de Jazmín al programa también significará un cambio en la dinámica familiar, especialmente los domingos, pues ahora será Christian quien tendrá que acompañarla y apoyarla durante las galas.

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Una seguidora le preguntó a Jazmín si ya Bolaños había asumido que los domingos dejarían de ser para el fútbol y pasarían a ser para ir a apoyarla a ella.

“¿Ya Bola asumió que ya los domingos ya no serán de fútbol sino para ir a apoyar a la esposa?”, le preguntó la seguidora.

Jaz respondió que sí y contó que hasta sus hijos han notado el curioso cambio de papeles dentro de la familia.

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“Mis hijos me dicen que es extraño, porque antes era yo la que estaba en la gradería, pero ahora será Bolaños”, comentó.

La esposa del exjugador también aprovechó para dejarle una condición muy clara a Christian, tomando en cuenta que este año tendrá un compromiso muy importante relacionado con su carrera futbolística.

Ahora será Christian Bolaños quien tendrá que apoyar a su esposa desde las graderías durante las galas. (redes/Instagram)

“También les dije que tenemos que ver cómo hacemos porque recuerden que este año es el partido de despedida de Chris, entonces le dije que no lo puede poner domingo”, agregó.

De esta manera, Christian tendrá que organizar bien su agenda para acompañar a Jazmín en su nueva aventura televisiva, sin descuidar tampoco el esperado partido de despedida que marcará el cierre de una importante etapa de su carrera.

Ahora los papeles cambiaron

Durante muchos años, Jazmín fue quien estuvo en las graderías apoyando a Christian durante su carrera como futbolista.

Ahora la situación será al revés. Será Bolaños quien deberá ponerse del otro lado de la cancha y convertirse en uno de los principales apoyos de su esposa mientras ella enfrenta el reto de bailar frente a las cámaras.

Y por lo que contó Jazmín, en la familia ya saben que los domingos tendrán un nuevo significado.