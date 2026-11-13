Jazmín Salas se juega la vida en Mira quién baila sin su amuleto en primera fila

Papi Pazz y Jamzín Salas salieron nominados en la octava gala de la tercera temporada de Mira quién baila. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

Jazmín Salas tendrá que buscar este domingo unos aplausos muy especiales entre el público de Mira quién baila (MQB), pues en una de las galas más importantes de la competencia no contará con la presencia de su principal apoyo, su esposo, el exfutbolista Christian Bolaños.

La participante está nominada junto a Papi Pazz y ambos se jugarán su permanencia en el programa de Teletica. Sin embargo, esta vez Jazmín no contará entre la gradería del estudio Marco Picado con los aplausos de su amado, quien siempre la ha acompañado en el programa en vivo.

La razón de la ausencia del exjugador número 2 del Deportivo Saprissa es que anda bastante lejos de Costa Rica, pues se encuentra en Ecuador junto a la Selección Nacional.

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Chrisitian Bolaños no se pierde una sola gala de Mira quién baila donde participa su esposa. (Cortesía/Teletica)

El exfutbolista forma parte del cuerpo técnico de la Tricolor, donde trabaja como asistente de Bryan Ruiz en este nuevo proceso de la Sele. Por eso, le tocará cambiar por un rato las galas de baile por los compromisos futbolísticos.

La Selección jugará este viernes ante Ecuador y el próximo martes tendrá otro importante compromiso frente a Argentina, por lo que Bolaños regresaría a casa hasta mediados de la próxima semana.

Así que Jazmín tendrá que bailar y defender su puesto en Mira quién baila sin tener a su esposo en primera fila, como ha sido costumbre durante su participación.

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Eso sí, aunque Christian no pueda estar físicamente en el estudio para hacerle barra, seguramente tendrá muy presente a su esposa en una noche en la que podría despedirse de la pista de baile.

¡Vaya domingo el que le espera a Jazmín! Además de convencer al público y al jurado con su baile, tendrá que acostumbrarse a no tener a su fan número uno en la gradería.