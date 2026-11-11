Majo Ulate emprendió esta gran misión tras perder el juicio contra Diego Bravo

María José “Majo” Ulate dio a conocer la misión que emprendió pocas horas después de perder el juicio contra Diego Bravo.

Este miércoles, el youtuber fue absuelto de los 15 delitos por aparentes injurias y difamaciones de los que lo acusaron en 2023 la maquillista y su pareja, Mauricio Hoffmann.

Tras la lectura de la sentencia, la pareja salió “corriendo” de los Tribunales de Goicoechea y delegó a su abogado Rafael Rodríguez la vocería con la prensa.

Majo Ulate y Mauricio Hoffmann no hablaron con la prensa tras conocer la sentencia del juicio contra Diego Bravo. Fotografia: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

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La misión de Majo Ulate

Horas después de ese trago amargo, Majo se fue para los salones de ensayo de Mira quién baila a rescatar a una cría de gatos que había en el lugar cuando Teletica lo comenzó a acondicionar para sus producciones.

Ulate contó que desde que salió expulsada del reality de baile –el pasado 18 de octubre– no visitaba ese lugar y su regreso fue, curiosamente, para rescatar animalitos por los que participó y buscó ganar la competencia de baile.

“Hoy, un montón de tiempo después, vuelvo acá (a los salones de ensayo) de nuevo por gatitos. Estaba rescatando ayer (martes) unos gatitos callejeros de aquí de los salones, que nacieron acá.

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“Cuando el equipo de producción de MQB se vino para este espacio y lo comenzaron a acondicionar, se dieron cuenta que una gatita había parido en una de las bodegas y Sandrita (Carvajal) que es la encargada de vestuario de todo el canal, se encargó de darles alimentos, agüita, durante todo este proceso. Cuando yo entré ella me pidió ayuda y le dije que mi papel iba a ser el día que tengamos que agarrarlos y aquí estoy, ayer (martes) estuvimos aquí y ya ahora los vamos a rescatar”, mencionó Ulate.

La misión de Majo Ulate tras perder juicio contra Diego Bravo

“No nos vamos para la casa si esos gatitos no están en su caja transportadora”

Explicó que comenzaron a agarrar los gatos el martes, pero las cosas no les salieron como lo habían planeado y este miércoles regresaron con la misión que dará por terminada hasta que complete la “captura” de todos los gatos.

“La cosa es que ayer (martes), la mamá fue la primera que entró en la jaula y nos imposibilitó agarrar a los bebés porque teníamos la jaula ocupada. Tratamos de agarrarlos con otras transportadoras, pero no hubo forma. Entonces ya estamos aquí full comprometidos con rescatarlos. Hoy (miércoles) sí que no nos vamos para la casa si esos gatitos no están en su caja transportadora”, dijo.

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El objetivo es poner en adopción a los animalitos, cuyas fotos se estarán publicando próximamente en plataformas como sus redes sociales.

Diego Bravo fue absuelto este miércoles de los 15 aparentes delitos contra el honor por los que fue demandado en 2023 por Majo Ulate y Mauricio Hoffmann. Fotografia: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Majo anunció que habrá requisitos para entregar a los gatitos, entre esos mencionó, espacio y seguridad.