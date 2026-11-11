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¿Por qué Diego Bravo escuchó solo la sentencia de su juicio? Esto pasó con su abogado

El abogado de Diego Bravo no estuvo en la lectura de la sentencia en su contra.

Por Silvia Núñez

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11/11/2026. Sentencia de juicio de Diego Bravo, Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate. Tribunales de Goicochea. Fotografia: Lilly Arce.
Diego Bravo llegó sin su abogado a la sentencia en su contra tras ser demandado por Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Diego Bravo tuvo que escuchar sin la compañía de su abogado defensor, Randall Céspedes, la sentencia del juicio que se siguió en su contra por presuntos delitos contra el honor de María José Ulate y Mauricio Hoffmann.

Pero ¿por qué el abogado no estuvo a su lado en ese momento tan importante?

La razón es que Céspedes ya tenía programado otro debate judicial, correspondiente a un caso distinto, y no podía atender ambos procesos al mismo tiempo.

Además, la presencia del defensor no era indispensable para la lectura de la sentencia, ya que quien debía estar presente era el propio acusado, en este caso, Bravo.

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Randall Céspedes (lentes) abogado de Diego Bravo y su colega Rafael Ángel Rodriguez, defensor de Mauricio Hoffmann y Majo Ulate el último día de las conclusiones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La ausencia de Céspedes llamó la atención, especialmente porque días atrás también había tenido que ausentarse del juicio debido a un problema de salud que incluso requirió una cirugía de emergencia en la zona de la faringe.

Pese a esos contratiempos, el proceso continuó y Diego Bravo estuvo presente para conocer la decisión de los jueces, la cual lo absolvió de los 15 delitos que Mauricio y Majo le imputaron en la demanda que presentaron.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.