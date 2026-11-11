Diego Bravo habló de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann tras conocer su absolución

Diego Bravo escuchó atento los argumentos del Tribunal Penal de Goicoechea, quienes los absolvieron de los 15 delitos de los que fue acusado. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Diego Bravo fue el primero en salir de la sala 13 de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José, luego de que los jueces anunciaron su absolutoria en el juicio que enfrentó por presuntos delitos contra el honor, tras las querellas presentadas por María José Ulate y Mauricio Hoffmann.

El creador de contenido conversó con La Teja apenas terminó la audiencia y reconoció que, más que felicidad, lo que siente ahora es tranquilidad, pues llevaba mucho tiempo cargando con el peso de este proceso judicial.

“Creo que, en realidad, más que estar contento y feliz, estoy como en paz. Siento que me quitaron un alivio, algo que me pesaba y que me molestaba muchísimo”, expresó.

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Bravo aseguró que siempre tuvo confianza en la justicia y agradeció que finalmente se conociera la decisión del tribunal.

“Yo tengo siempre confianza en la justicia, así que, si eso es lo que ellos querían, que era que estuviera sentado en el banquillo de los acusados, ahí estoy. Y creo que se demostró. Así que gracias a todos”, manifestó.

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Quiere descansar

Después de varios meses de enfrentar el proceso, Diego tiene claro qué quiere hacer primero: regresar a su casa y olvidarse por un rato de todo lo que ha vivido.

“De momento, solamente quiero llegar a mi casa. Ahorita quiero llegar a acostarme, descansar, dormir, todo lo que sea posible,” comentó.

Además, dijo que tiene muchas ganas de abrazar a su gato y a su familia, mientras intenta tranquilizarse después de la tensión que vivió durante la audiencia.

Sobre si esta experiencia cambiará su manera de comunicarse en redes sociales, Bravo fue contundente y aseguró que seguirá trabajando con la misma línea.

“Voy a seguir igual. Igual tengo mucho tiempo de no hacer como directismos ni demás, pero creo que todo funciona. Entonces voy a seguir como soy, siempre manteniendo mi línea de trabajo y confiando en lo que yo hago,” afirmó.

Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate escucharon la sentencia agarrados de la mano. Fotografia: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

¿Y qué pasará con Majo y Mauricio?

Una de las preguntas que le hicimos fue qué les diría ahora a María José Ulate y Mauricio Hoffmann, con quienes protagonizó este proceso judicial.

Diego respondió brevemente: “Nada, no tengo nada que decirle a ellos, mucho gusto nada más”.

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Sin embargo, aclararó que no tiene problema en encontrárselos en algún lugar y saludarlos con normalidad.

“No tengo ningún problema con ellos. Entonces, si los veo en la calle o en la farmacia o lo que sea, no creo que haya problema en saludarlos con mucho gusto. No hay problema de eso”, aseguró.

El presidente del Tribunal de Goicoechea dijo que no encontraron elementos suficientes probatorios para condenar a Diego Bravo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Bravo también reconoció que en ese momento tenía demasiadas cosas en la cabeza como para ofrecer una reflexión sobre las enseñanzas que le dejó el juicio.

Por ahora, su prioridad es regresar a casa, descansar y asimilar el resultado de un proceso que, según sus propias palabras, le pesaba y le molestaba muchísimo.