María José Ulate no se guardó nada y les dijo esto al tribunal y a Diego Bravo horas antes de conocer la sentencia

La maquillista María José Ulate no se quedó callada y aprovechó su intervención ante el tribunal, horas antes de conocer la sentencia del proceso judicial que enfrenta con Diego Bravo, para dejar claro por qué decidió acudir a las instancias judiciales.

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Ulate aseguró, en los minutos finales que le concedió el tribunal, que su intención no es defenderse de cada comentario en las redes sociales, sino buscar justicia por lo que considera un año de violencia y por el daño que, según afirmó, ha sufrido.

Majo Ulate vio fijamento a los ojos a Diego Bravo en la manifestación final que hizo antes de que se dicte la sentencia. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Yo no estoy aquí como figura pública, yo estoy como ser humano haciendo uso de mis derechos. Yo no me iba a poner a responder videos, no me iba a poner a responder ofensas en una red social. Yo vine a las instancias que consideraba que son las adecuadas y por eso estoy acá”, manifestó.

María José Ulate habló de su dignidad

Durante su intervención, la maquillista cuestionó que se normalicen las ofensas contra quienes tienen exposición pública y recordó que detrás de cada publicación hay personas con sentimientos y familias.

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“Yo vengo acá a pedir justicia porque sé que ser figura pública no significa renunciar a mi dignidad, porque sé que mis elecciones personales no significan renunciar a mi dignidad ante ningún comunicador, ni ante ningún otro ciudadano en este país.

“Yo no estoy aquí por una foto, yo estoy aquí por un año completo de violencia, de una violencia que todavía hoy se sigue generando y de la cual soy víctima,” expresó.

Lanzó un fuerte mensaje sobre Diego Bravo

La maquillista también se refirió a la diferencia entre informar y hacer publicaciones que, según su criterio, buscan perjudicar a una persona.

“Por eso estoy segura que la intención nunca fue informar, y Diego lo sabe. La intención siempre fue algo más allá, la intención siempre fue dañarme”, opinó.

Diego Bravo rechazó el espacio que le dio el tribunal para hacer sus manifestaciones finales previo a conocer su sentencia. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Ulate cerró su intervención con un llamado a no normalizar la violencia en redes sociales, especialmente contra las mujeres.

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“Y por eso yo estoy aquí pidiendo ante ustedes justicia y pidiendo que se deje de normalizar la violencia en redes sociales y la violencia hacia las mujeres,” manifestó.