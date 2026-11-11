¿Majo Ulate y Mauricio Hoffmann apelarán la sentencia que absolvió a Diego Bravo? Esto dijo su abogado

Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate se mantuvieron muy unidos mientras se leía la sentencia contra Diego Bravo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La batalla judicial entre María José “Majo” Ulate, Mauricio Hoffmann y Diego Bravo podría tener un nuevo capítulo. Aunque el Tribunal Penal absolvió al creador de contenido de los cargos penales, todavía existe la posibilidad de que la resolución sea apelada.

Así lo explicó Rafael Ángel Rodríguez, abogado de Ulate y Hoffmann, quien dejó claro que, por el momento, no hay una decisión definitiva sobre si recurrirán el fallo de los jueces.

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El defensor señaló que primero deben esperar la sentencia integral para estudiar los argumentos utilizados por el tribunal y determinar si existen fundamentos para presentar un recurso de apelación.

Rodríguez manifestó que no comparte el criterio relacionado con la ausencia del llamado animus injuriandi (propósito de injuria), que se refiere a la intención de ofender, pues considera que lo denunciado no necesariamente requiere demostrar ese ánimo específico, sino analizar la conducta y la posibilidad de vulnerar el honor de una persona.

Diego Bravo confesó que estaba muy nervioso mientras escuchaba el fallo de los jueces. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Según explicó, una vez que tengan el documento completo, que se entregará el 18 de noviembre, valorarán si corresponde llevar el caso ante el Tribunal de Apelación.

El abogado también indicó que tanto Majo como Mauricio estaban preparados para cualquiera de los dos resultados del juicio y que ahora serán ellos quienes tendrán la última palabra sobre la continuidad del proceso.

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“Ellos serán los que tienen la decisión para saber si se apela o no se apela”, recalcó Rodríguez.

De momento, la posibilidad de una apelación sigue abierta y habrá que esperar la valoración que hagan los afectados junto con su representante legal.