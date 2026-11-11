Así reaccionaron Mauricio Hoffmann y Majo Ulate al conocer la absolutoria de Diego Bravo

Mauricio Hoffmann y Maria Jose Ulate llegaron muy sonrientes a los Tribunales de Goicochea. Fotografia: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

María José Ulate y Mauricio Hoffmann prefirieron guardar silencio luego de que el Tribunal Penal absolvió a Diego Bravo de los cargos que los enfrentaban por presuntos delitos contra el honor.

Los querellantes no quisieron conversar con la prensa al terminar el juicio y apenas tuvieron oportunidad, se retiraron del edificio de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José.

El único que habló en representación de ambos fue su abogado, Rafael Ángel Rodríguez, quien dejó claro que todavía deben analizar la resolución completa antes de decidir si continúan con la batalla legal.

Rodríguez explicó que esperarán a conocer la sentencia integral, que se dará a conocer el 18 de noviembre, para estudiar los fundamentos de la decisión de los jueces y determinar si presentan un recurso de apelación.

“El juicio tiene una sentencia y esa sentencia tiene un recurso de apelación”, manifestó al ser consultado sobre la absolución de Bravo.

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El abogado Rafael Ángel Rodríguez es el defensor de Mauricio Hoffmann y Majo Ulate. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El abogado cuestionó el razonamiento que, según la explicación del tribunal durante la lectura del fallo, llevó a los jueces a no tener por acreditado el ánimo de injuriar o difamar.

Según Rodríguez, la jurisprudencia ha establecido que no necesariamente debe demostrarse ese ánimo específico de ofender, sino que debe analizarse si la conducta de una persona tiene la posibilidad de vulnerar el honor de otra.

“Lo que se requiere es conocer que la persona establece, con su actuar, la posibilidad de vulnerar el honor. Eso es lo que en realidad han venido diciendo los tribunales”, explicó.

El defensor insistió en que, desde su perspectiva, lo denunciado no era simplemente una intención de ofender, sino una conducta que buscaba denigrar el honor de sus representados.

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Esperarán para decidir

Sobre la acción civil resarcitoria, que fue declarada sin lugar y por la que Majo y Mauricio reclamaban ₡10 millones en total, el defensor de la pareja explicó que esta depende de los elementos que se logren acreditar durante el proceso.

Sin embargo, destacó que el tribunal reconoció que sus representados acudieron a la vía judicial de buena fe y que tenían razones para presentar las querellas y la acción civil. Precisamente por eso, los jueces los eximieron del pago de las costas procesales correspondientes a ese reclamo.

Finalmente, el abogado contó que antes de conocerse la resolución había conversado con Ulate y Hoffmann sobre los dos posibles escenarios: una condena o una absolución, por lo cual ya estaban preparados.

Diego Bravo llegó a la sentencia de su juicio acompañado de una amiga. (Lilly Arce/Lilly Arce)

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Ahora, tanto el presentador de De boca en boca como la maquillista deberán decidir si quieren darle continuidad al proceso una vez que conozcan la sentencia completa.

“Ellos serán los que tienen la decisión para saber si se hace o no se hace, y ellos tomarán la decisión de si quieren darle continuidad al proceso”, concluyó.