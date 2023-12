Jeaustin Campos pidió esto al Juzgado de Pensiones un mes después de su despido

El Comité de Ética de la Fedefutbol sancionó a Jeaustin Campos con seis meses de suspensión de toda actividad futbolística. (Rafael Pacheco Granados)

Casi un mes después de su despido como entrenador del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos le hizo una petición al Juzgado de Pensiones Alimentarias, en los tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José, que fue rechazada.

A Campos le cancelaron el contrato con el equipo florense el 28 de noviembre, luego de ser castigado con seis meses de suspensión de toda actividad futbolística por parte del Comité de Ética de la Fedefútbol, por decir insultos racistas contra Javon East, y que él apeló.

Debido a su condición de desempleado, Campos pidió a ese juzgado que lo autorizara al no pago de pensión alimentaria para la hija, de 8 años, que tiene con Andrea Zamora; sin embargo, la jueza le denegó la petición.

El entrenador hizo la solicitud el pasado miércoles 20 de diciembre por medio de su abogado, Gerardo Chaves, quien es su apoderado especial judicial.

“Tal y como ha sido notorio en los últimos acontecimientos dados en mi área laboral y por la cual me veo en la necesidad de aclarar con toda transparencia que si bien desde el día 12 de abril del 2023 laboraba para el Club Sport Herediano se prescindió de mis servicios como director técnico, además de que se me impuso una multa sancionatoria por 5.000 dólares.

“Por lo que actualmente me encuentro sin trabajo y sin forma de proveer económicamente para mis hijos, en tanto encuentre trabajo. Así es que solicito se me autorice al no pago de pensión alimentaria con el fin de poder buscar empleo nuevamente y ajustarme económicamente”, dice la petición de Campos, de la que La Teja tiene copia.

Un día después, el 21 de diciembre, a las 5:51 de la tarde, la jueza Ileana Moreno Carvajal resolvió la petición del también exentrenador del Deportivo Saprissa, rechazando la gestión basada en el numeral 27 de la Ley de Pensiones Alimentarias.

Dicha ley estipula que “para evitar el pago de la pensión alimentaria no será excusa atendible que el obligado no tenga trabajo, sueldo, ni ingresos; tampoco que sus negocios no le produzcan utilidades”.

“Por lo que su alegato en cuanto a su falta de empleo no es de recibo para otorgar esta gestión”, indicó la juzgadora en el único considerando que tiene la resolución judicial.

El 29 de marzo Jeaustin Campos hizo una conferencia donde se refirió al caso del jugador Javon East.

La jueza le recordó a Campos el concepto del principio de la paternidad responsable antes de denegar la solicitud.

La Teja le consultó al entrenador sobre dicha resolución; sin embargo, por medio de un mensaje en WhatsApp comentó que estaba en Guatemala y que son sus abogados los que están a cargo.

En un mensaje posterior, enviado el viernes por la tarde, Jeaustin dijo: “Me avisaron los abogados que se hizo el pago”.

Andrea Zamora y Jeaustin Campos tienen una hija de ocho años.

También intentamos conversar con Andrea Zamora, pero no recibimos respuesta a los mensajes enviados por WhatsApp, ni a las llamadas que se le realizaron.