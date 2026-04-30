Jecsinior Jara confiesa que su nuevo “caballito” lo tiene más flaco

Jecsinior Jara está doblemente contento con su caballito. (redes/Instagram)

Jecsinior Jara está viviendo un fenómeno curioso con su nueva canción: además de poner a bailar a medio país, el tema también lo tiene bajando de peso.

El artista estrenó hace unos meses “El baile del caballito”, una canción alegre, pícara y con fuerte influencia regional mexicana, que rápidamente empezó a viralizarse en redes sociales y, de paso, lo obligó a cambiar su rutina de vida.

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Jecsinior Jara su canción del caballito es todo un pegue

Y es que, según contó a La Teja, la estrategia para posicionar la canción ha sido llevarla directamente a clases de cardio dance, zumba y gimnasios por todo Costa Rica, algo que lo tiene bailando casi a diario y madrugando como nunca antes.

“Desde enero hasta hoy hemos estado casi que todos los días haciendo la coreografía, llevándola a comunidades, a clases de cardio dance y poniéndola a sonar donde sea. Las amas de casa aman el tema, los niños también, y eso ha hecho que se vuelva una locura. Hemos trabajado muchísimo para viralizarla y eso me ha puesto a moverme más de la cuenta”, contó entre risas.

Jecsinior dice estar feliz con el doble resultado que ha tenido su nueva canción, pues antes se veía más cachetón. (JOHN DURAN/John Durán)

Seguidores dieron la idea

Jecsinior explicó que la canción nació gracias a unos seguidores brasileños que le compartieron la idea por redes sociales y que, aunque en un inicio no le dio mucha importancia, tiempo después decidió retomarla.

“Cuando estábamos buscando qué sacar después de tantas colaboraciones, quería volver a algo de fiesta, algo que hiciera brincar a la gente. Saqué ese mensaje viejo, se lo enseñé a mi equipo y les dije: ‘Quiero esto ya’. Lo estrenamos en Palmares y desde el primer día sabíamos que ahí había oro”, recordó.

Pero lo que no esperaba era que la promoción del tema se convirtiera en parte de su proceso de transformación física.

“Tengo cuatro meses de estar bailando el caballito por todo el país y eso me ha ayudado muchísimo. Mi doctora me explicó que el cardio dance y la zumba son de los mejores ejercicios para bajar de peso porque son de bajo impacto. Y yo necesito eso, porque con el peso que tengo no puedo empezar corriendo porque me hago daño en las rodillas”, explicó.

Jecsinior Jara se la pasa ahora en grupos de zumba y cardio dance en diferentes pueblos. (redes/Instagram)

El cantante confesó que combinar las giras promocionales con ejercicio formal y la guía de una nutricionista ha comenzado a darle resultados visibles.

“He bajado cuatro kilos y lo más importante es que no he perdido músculo. La doctora dice que me estoy ‘empacando’, porque estoy bajando grasa y manteniendo masa muscular. Ya me siento más liviano, con más energía y lo noto hasta en la ropa, que ya no me queda tan tallada”, dijo entre risas.

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“Lo que nació para poner a bailar a la gente, terminó poniéndome a hacer ejercicio a mí también”. — Jecsinior Jara, cantante

Mucho más esfuerzo

Incluso, reconoce que el cambio se siente también arriba del escenario, pues ahora aguanta bailar más tiempo en cada show y se siente con mejor condición física y menos cansancio.

“Antes terminaba destruido y ahora siento que puedo dar más. Y eso me motiva muchísimo a seguir”, mencionó muy contento.

"El baile del caballito", de Jecsinior Jara, es todo un pegue en radio y en los eventos taurinos. (redes/Instagram)

Eso sí, admite que lo más duro ha sido cambiar hábitos, principalmente el tener que madrugar o levantarse temprano, porque los músicos siempre trabajan de noche y duermen por las mañanas.

“Las señoras hacen cardio dance temprano, a las siete u ocho de la mañana, y yo muchas veces vengo de trabajar de noche. Pero vale la pena. Ya me metí de lleno, hago la clase completa con ellas, no solo llego a bailar mi canción y me voy”, reconoció.

“Ya la ropa me queda más floja y eso motiva a seguir dándole”. — Jecsinior Jara, cantante

Jecsinior asegura que su meta es mantenerse constante hasta diciembre y que, curiosamente, todo comenzó gracias a una canción que nació para poner a bailar a otros, pero que terminó poniéndolo en forma a él también.