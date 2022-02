Jecsinior Jara cuenta cómo se portó Viviana Calderón en la grabación de su video

Jecsinior Jara promete en su nueva canción lo que de seguro para muchos sería muy difícil, levantarse después de una decepción amorosa con Viviana Calderón.

La macha es la protagonista del video del más reciente tema del artista guanacasteco, llamado “De esta me levanto”, el cual lanzó en los últimos días y está sonando bastante en redes sociales.

Jecsinior Jara tuvo a Viviana Calderón como protagonista de su video. Cortesía.

Jecsinior cuenta que fue gracias a la amistad que entablaron durante su paso por Dancing with the stars, en el 2018, que pudo animarse a pedirle que saliera en la producción.

“Se portó como una diosa, cuando le dije que la quería, me contestó que estaba lista, que cuando quisiera y donde quisiera. Ahí nos fuimos, comimos arroz con pollo y el otro día papas con arroz y la pasamos muy bien. De verdad que le agradezco mucho, al igual que a todas las personas que ayudaron a que este sueño fuera una realidad”, aseguró.

El tema es muy especial para el cantante, pues es el primero que escribe en 18 años de carrera, por eso le puso mucho amor e incluyó a amigos como Vivi, al mexicano José Julián, a la banda Tierra Liberiana y al director de cine José Mario Salas, quien fue el encargado de hacer el video en la bellísima zona de Tilarán.

Jecsinior Jara sacó su primer tema original tras 18 años de carrera. Cortesía.

“Es un tema que chineé mucho porque es mi primero, llevo mucho tiempo cantando piezas de otros artistas. En plena pandemia, en medio de una crisis existencial que creo que tuvimos todos los artistas, me levanté una madrugada y salió, un amigo me dijo que estaba muy lindo y que me daba su apoyo, también lo mandamos a México, a José Julián, y me dijo que estaba chido, que me ayudaba para que se convirtiera en banda y poco a poco se fueron uniendo amigos para que esto se hiciera realidad.

“Yo lo había intentado antes y no me salía la letra completa o me costaba, por eso creo que esta canción fue un regalo de Dios, porque ese día pude hacer la canción completa”, recordó el cantante.

El guanacasteco dice que la pieza sale en el mejor momento para él, después de momentos difíciles que vivió con la pandemia.

“Vendí camarones, pianguas, hice serenatas para tres personas, yo nunca dejé de trabajar y esto es un premio a esto”, dijo.

Ahora que se dio cuenta que puede componer, seguirá intentándolo para convertirse en un artista más completo.