Jecsinior Jara está chiva porque le robaron su equipo de trabajo valorado en más de 4 millones de colones

Jecsinior Jara contó que venía de una presentación y después pasó al gimnasio por eso andaba el equipo en el carro. Instagram

El cantante Jecsinior Jara está chiva porque unos delincuentes lo dejaron sin su equipo de trabajo.

El intérprete de la pieza “¡Hey baby!, ¿qué pasó?” contó que todo ocurrió la noche del lunes mientras él estaba en el gimnasio, en Curridabat.

El guanacasteco está practicando crossfit y luego de terminar su rutina, pasada las 8 p.m., se llevó la desagradable sorpresa.

“Es una calle sin salida que da al Teatro Centenario, ahí están todos los carros; o sea, todos parqueamos ahí, y me puse a hacer crossfit y cuando terminó la clase, a eso de las 8:15 p.m., salí y estaba la luz del carro encendida (la de adentro) y digo yo, ‘¡qué raro¡, dejé el carro prendido, si yo lo cerré bien’. Entonces, abrí y la llave abrió y yo dije: ‘algo está mal’. Cuando me monté, prendí el carro y vi el retrovisor y no estaba como normalmente está el carro; entonces, ahí ya me vino a la mente que me habían asaltado”, relató.

Los bichos forzaron el llavín de la puerta de atrás de su microbús donde tenía dos parlantes, electro voice de 15 pulgadas (otro tipo de parlante). Además, sacaron la caja de cables eléctricos, una computadora Mac, en la que guarda toda su música; un disco duro, un micrófono y un mixer marca Yamaha (mezcladora de sonido), entre otros equipos.

Todo lo robado asciende a más de 4 millones de colones y lo andaba en el carro, porque venía de una presentación.

Jecsinior contó que este martes fue al gimnasio de nuevo para ver las cámaras de seguridad, pero que, desafortunadamente, ninguna daba donde estaba parqueado su carro.

Además, presentó la debida denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el robo y, según dijo, los agentes lo agüevaron todo, porque le dijeron que en la mayoría de los casos esos instrumentos los van a vender en el mercado negro o en las compra y ventas.

“Ninguna de las cámaras da el rango donde estaba parqueado el carro; entonces, hasta eso, ellos saben muy bien cuál es rango de las cámaras, cuál pueden asaltar y además las cámaras no tienen tan buena calidad”, recalcó.

Este viernes, Jecsinior tiene agendado presentarse en la Hacienda Salitrillos, en Aserrí, y el sábado en el restaurante El Rincón de Paraiso, en Cartago, y gracias a sus colegas que le prestarán parte del equipo podrá hacerle frente a estos compromisos.

“La otra semana será hacer números y romper el chanco”, dijo entre risas para no llorar.