Jecsinior usa a una figura de Dancing with the Stars como modelo en nuevo video con todo y aprete

El cantante Jecsinior Jara estrenó este martes el video y una versión banda de la famosa canción ¡Hey, baby!, ¿qué pasó? Un tema que sacó hace varios años pero que hasta ahora le pudo hacer un video como se debe, para las redes sociales.

Así como lo hizo en el lanzamiento de su primer video, “De esta me levanto”, con Viviana Calderón, el guanacasteco usó como modelo a una figura que destacó y ganó en Dancing with the Stars y con quien mantiene una bonita relación.

Hablamos de Sofía Chaverri, la ganadora de la sexta temporada del programa de meneos de Teletica, quien con su talento y belleza adornó la producción.

La trama de la grabación está muy vacilona, pues a Sofía le toca darle vuelta al novio con Jecsinior. Una vez que el cachudo (el actor Esteban Hidalgo) se da cuenta de la traición se va detrás de ellos persiguiéndolos, con pistola en mano, para cobrar venganza.

Al final y como otra curiosidad, Chaverri y Jecsinior terminan apretándose en un carro.

Jecsinior y Sofía Chaverri se dan un buen beso al final del video. Cortesía.

Todo esto ocurre a ritmo de la banda Tierra Liberiana, la cual ahora es muy cercana al cantante nacional.

“Tonto no soy, cuando escuché el arreglo de Hey baby, pensé en alegría, carisma, simpatía y una actriz... Sofía Chaverri tiene eso. ¡Qué susto me va a pegar Juancito (Vainas)!”, dijo el artista durante la presentación.

“Yo estoy encantada porque no es solo ayudarnos entre actores, sino apoyarnos entre artistas y para mí es un gusto como actriz poder estar en un video de alguien a quien quiero y admiro tanto como Jecsinior. Espero que esto le abra las puertas a muchísimas actrices también”, dijo la ojiverde.

Sofía Chaverri y su novio Carlos Arroyo compartieron Jecsinior, la productora Jenny Marín y el esposo de ella, Luis León. Cortesía.

En el evento de lanzamiento que se realizó este martes en la Hacienda La Chimba en Santa Ana, Sofía llegó acompañada de su novio Carlos Arroyo, a quien por primera vez lleva a una actividad farandulera y según nos contaron, se ven más que felices juntos.

Sofía Chaverri le rompió el corazón a muchos de sus fans

Eso sí, quién sabe cuál habrá sido la reacción de “Arroyito” (como ella le dice) al ver el aprete con Jecsinior.

Además estuvieron Opo Marín, Elena Umañan, Jorge Chicas, entre otras figuras de la farándula.