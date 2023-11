Jeff On da declaraciones que ponen chivísimas a sus compañeros de Nace una estrella

Jeff On hizo enojar a sus compañeros de competencia. (Lilly Arce)

El participante Jefferson Donado Salas, mejor conocido como Jeff On, hizo unas declaraciones que molestaron bastante a los otros participantes de Nace una estrella.

Según el medio Teletica, el venezolano dijo que no había otro cantante con su nivel, ante esta declaración sus compañeros se molestaron.

Gustavo Marín, uno de los finalistas, expresó que a él le parecía una falta de respeto lo que en su momento dijo el venezolano.

“Todos estamos acá para apoyarnos, eso me parece una falta de respeto”, expresó Gustavo.

Ana Laura Madrigal, otra de las finalistas, dijo que cada uno de los participantes comentaba lo que es por dentro y lo que proyecta.

“Al principio a él no le interesaba compartir con nosotros, él siempre es el que se ha excluido solo, nosotros no lo hemos hecho a un lado”, comentó la sancarleña.

Ante estos roces, dimes y diretes, el venezolano aseguró que es él quien no tiene libertad para hablar, porque lo critican.

“A mí me han señalado directamente, tiene que haber una forma en la que puedan minimizar un poco mi trabajo. Si no se puede hacer en el escenario, lo hacen en redes, como lo han hecho familiares de otros participantes. No voy a hablar con nombre y apellido porque la gente es muy delicada”, comentó.

Asimismo, el talentoso dijo que en el programa no habían amigos, y que incluso sus compañeros tenían más libertad que él.

“Yo no tengo licencia para ser directo, porque le caen a Jeff y dicen que no soy humilde. No tengo licencia para hablar con gente del equipo, porque si a mí me ven hablando con algún juez, como los otros, Dios guarde, los otros pueden, pero si lo hace Jeff ya te imaginas, que favoritismo y demás, entonces yo me alejo para evitar incomodar, porque la gente se incomoda con todo lo que yo hago”, afirmó el cantante.

Toda esta polémica llegó a oídos del juez Joaquín Yglesias, quien pidió un espacio para hablar sobre los consejos que les dan a los participantes.

“Quiero hacer una aclaración, ya que a veces paso por el canal, como don Ricardo y Debi y obviamente a veces los participantes nos piden consejos, y nosotros los tratamos de ayudar gustosísimos en lo que sea, es algo esporádico y normal, nada más aclarar eso porque puede malinterpretarse y no es así, no es que ensayamos por aparte con alguno u otro”, dijo Yglesias.

Recordemos que el pasado domingo 12 de noviembre, cuatro finalistas de la categoría de adultos y dos finalistas de la categoría de niños fueron los que pudieron avanzar a la gran final la cual será el próximo 19 de noviembre.