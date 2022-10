Jencarlos Canela contó qué le da vida y qué le dejó estar alejado de las redes sociales los últimos meses

Jencarlos Canela volvió con nueva canción luego de su pequeña pausa. Cortesía

Jencarlos Canela estuvo alejado de las redes sociales porque quería recargarse de vida, tal y como se llama su nueva canción.

Conversamos con el cantante estadounidense, de origen cubano, sobre este nuevo tema y las cosas que le inyectan vida.

En marzo anterior él estuvo de visita por el país y nos contó que la pasó tan bien que hasta el ¡pura vida! se convirtió en su frase favorita.

- ¿Cómo nació este tema Vida?

Tengo una relación especial con esta canción porque habla de ese amor que es incondicional y duradero; ese amor que no importa el tiempo que pases con esa persona porque las 24 horas del día no bastan, un para siempre no basta y eso es lindo. He tenido la dicha de sentir ese tipo de amor, yo me siento bendecido porque tengo familia, amistades, personas en mi vida que me hacen sentir así y de eso trata esta canción.

- ¿Y qué más lo hace sentir vivo, como dice la canción?

¡Uff! Jugar deportes, la música, estar en un escenario cantando es una de las cosas que más vida me da. Compartir con mi familia, mis amistades, comer, yo soy comelón. A mí me encanta sentarme en un restaurante y comer, pero también las cosas simples como un vaso de agua fría cuando tengo mucha sed o montarme en el carro y andar con las ventanas abajo y manejar así dos horas y media y sentir el viento en mi rostro, me encanta esa sensación.

Estar cerca del mar, eso me gusta. Y un beso apasionado con una persona que realmente amas es de los sentimientos que más vida te puede dar.

- Vida suena a nuestro dicho ¡pura vida!, ¿sintió que se llenó de vida ahora que nos visitó en abril pasado?

Totalmente. Sabes, es curioso que digas eso porque para mí la frase ¡pura vida! es una de mis favoritas. Yo soy fiel creyente del poder de la palabra y sé que para ustedes ¡pura vida! es algo que lo dicen a toda hora, a cada rato, para lo que sea, pero para mí, cuando la escuché la primera vez dije: ‘¡qué hermoso!, eso es una reflexión del tico’, ustedes tienen una energía, por lo menos en mi experiencia, superpasiva, pero tienen tal alegría. Además, el último viaje que hice a Costa Rica inyectó mucha vida a mi vida porque hice de todo, anduve en el fango, hicimos hasta guerra de boñiga; imagínate, fue increíble y eso, la aventura de vivir con gente linda y buena me llenó mucho.

(Video) Mamá de Yokasta Valle le “salvó la vida” a Jencarlos Canela

Además de ser actor compone temas para otros artistas. Instagram

- ¿Esa pausa que hizo de alejarse de las redes sociales los últimos meses eran precisamente para llenarse de vida?

La gente se sorprendió tanto cuando dije que iba a tomar un receso de las redes sociales para reevaluar ciertas cosas en mi vida. Ahí es donde me di cuenta que idolatramos tanto los momentos positivos en los que sentimos felicidad, pero los momentos de tristeza, de desamor o cuando uno la está pasando mal la gente se bloquea, y creo que debemos trabajar un poco en normalizar esa parte de la experiencia humana también. Para mí fue la mejor decisión que tomé.

La relación que tenía con las redes no era muy saludable porque el equipo me metía la presión de ‘tienes que subir’, ‘tienes que compartir eso’, ‘subite un TikTok’ y yo soy músico antes de influencer.

Cuando me tomé esos meses que no ni entraba a las redes sociales me di cuenta, instantáneamente, del cambio que hubo en mi vida personal; o sea, la gente me decía ‘te siento más presente’, me sentaba a la mesa a cenar y era ahí con esa gente. La verdad que fue la mejor decisión porque ahora que estamos de vuelta en las redes si no publico algo en los últimos días no me importa, está bien, no se acabó el mundo, siento mucho más paz en ese sentido.