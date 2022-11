Jennifer Aniston posa con minibikini de Chanel y su valor se disparó

Jennifer Aniston posó con esta prenda de Chanel que resultó ser de una colección de hace 26 años. Instagram

La actriz Jennifer Aniston sorprendió al salir en la portada de la revista estadounidense Allure con un minibiquini que causó revuelo.

Ella posó con, prácticamente, unas pezoneras de la colección de Chanel, pero del año 1996, diseñadas por Karl Lagerfeld.

La prenda, que tanto ha dado de que hablar, fue bautizada como nipplebikini (de la unión de ‘pezón’ y ‘bikini’) y, según los medios internacionales, su valor se disparó apenas salió la revista.

La firma Chanel informó que la pieza subió su precio a 18 mil dólares; es decir, más de 11 millones de colones y eso que se fabricó hace 26 años.

Así, Chanel triunfó con este sencillo diseño que tiene como absoluto protagonista el monograma compuesto de dos “C” entrelazadas- de la casa francesa.

En sus declaraciones a “Allure”, Aniston, de 53 años, habló de las críticas que siempre recibió por no haber sido mamá porque, supuestamente, quiso priorizar su carrera como actriz.

“Años y años de especulaciones... Fue realmente duro. Estaba sometiéndome a FIV (fertilización in vitro), tomando tés chinos, de todo. Estaba dándolo todo por ello. Habría dado lo que fuera si alguien me hubiera dicho: ‘Congelá tus óvulos. Hacete un favor’. Simplemente, no lo pensás. Así que aquí estoy hoy. El barco ha partido”, dice la actriz.