Jennifer Segura habla sobre su renuncia a Repretel: “Siento que quiero aprender algo nuevo”

Jennifer Segura tiene cerca de 11 años de estar en Noticias Repretel.

La periodista Jennifer Segura decidió renunciar a Noticias Repretel luego de casi once años de estar en la pantalla de canal 6.

La presentadora de la edición matutina nos confirmó que la carta la presentó el martes anterior y que era una decisión que venía analizando desde hace tiempo.

Ella reconoció que aún no tiene otro trabajo y que su renuncia no se debe a algún problema interno con alguna jefatura.

Esto fue lo que nos contó la comunicadora.

–¿Por qué tomó la decisión de renunciar?

Es una decisión pensada, la cual tomo porque siento que se acaba un ciclo de mucho aprendizaje, de mucho amor, de mucho crecimiento, pero siento en mi corazón las ganas de abrirme a oportunidades nuevas, a otras posibilidades.

– En sus redes publicó que no tiene otra oferta laboral. ¿No le asusta quedarse sin trabajo de esa forma?

Obvio, creo que eso es lo que más me costó, a pesar de que ya tenía bastante tiempo de venirlo sintiendo (el quererse ir). Estoy pensando en qué sigue, qué busco o qué hago. Siento que quiero aprender algo nuevo, aunque siempre está el miedo, pero hay que quitárselo porque uno tiene derecho a experimentar y creo que es parte del crecimiento, para que cuando uno llegue a ser viejita diga: ‘pucha, hice muchas cosas, aprendí muchas cosas, viví mucho, viajé mucho’ y bueno, estoy apostándole a Dios y pongo mi confianza en Él y a que todo esté bajo control. Obviamente sé que mis habilidades aprendidas acá me van a apoyar en lo que viene.

– ¿A qué se refiere con experimentar cosas nuevas? ¿No quiere seguir en televisión?

Ahorita estoy abierta a ver opciones. No quiero decir ‘yo quiero esto o no quiero tal cosa’, yo solo quiero que sea por el camino que Dios me quiera llevar, estoy pidiéndole mucha guía, mucha sabiduría, así que no descarto nada.

Estoy feliz esperando y trabajando en mí porque eso del miedo tengo que trabajarlo, porque no puedo hablar en mis podcast sobre esto sino lo he vivido. Ahorita estoy experimentando un poquito eso y quiero que gane la confianza.

– ¿Pasó algo en la redacción que la disgustó, ya que pocos se atreverían a renunciar sin tener otro trabajo hablado?

No, no, nada. Absolutamente nada. Yo aquí solo agradecimiento, me voy en superbuenos términos y agradecidísima con doña Roxana Zúñiga (exdirectora de Noticias Repretel) que fue mi mentora, con don Fernando (Contreras, presidente de Repretel), con doña Grettel (Alfaro, directora de prensa de Repretel) y con el mismo Randall (Rivera, director del noticiero) que a pesar de que lleva poco tiempo acá en este tiempo ha sido un gran aporte también, pero fuera de cualquier drama, no pasa nada acá. Me voy muy bien.



— "Quiero algo más, quiero ver qué pasa, quiero exponerme a eso y sentir todavía más el respaldo de Dios en mi vida y vamos a buscar algo diferente", Jennifer Segura

La periodista dice haber aprendido montones en Noticias Repretel y que se va en muy buenos términos con el canal.

– ¿Influyó en algo el cambio de jefaturas, por ejemplo, la salida de Jerry Alfaro que fue su director por mucho tiempo?

No, no tiene ninguna relación y tampoco quiero que se relacione nada de eso con mi decisión.

– ¿Qué le dijo su pareja Oscar Ulloa?

Él es mi familia también y obviamente conté con su apoyo. “Os” es muy racional y me ha ayudado a estructurar muchas cosas y siempre me ha respaldado. Fue como el último empujón porque me dijo: ‘si es lo que querés, vamos sin miedo’ y pues si, siempre agradecida con él.

– ¿Por qué dice que cierra un ciclo? ¿Siente que ahí no podía aspirar a una jefatura por ejemplo?

En realidad yo creo que los ciclos no tienen que ver con un orden jerárquico, es algo que más se siente en el corazón. Esto no tiene nada que ver con que ascienda o no, uno puede estar en las alturas y sentirse igual. Para mí tiene que ver con algo que se siente en el corazón, con los talentos que de repente los tienes, pero te da miedo de exponerlos y es hasta que uno se atreve al crecimiento que lo va a poder explotar. Aquí ya cumplí eso, ya me expuse, y por ejemplo, ya estas son mis terceras coberturas de elecciones y ahí es donde me pregunto, ‘bueno, ¿qué sigue?’.

Su novio Oscar Ulloa, también periodista de Noticias Repretel, fue un apoyo muy importante para tomar tal decisión.

– ¿Qué le deja Repretel?

Demasiado amor, demasiada pasión. Esto siempre va a representar crecimiento, yo veo atrás y me acuerdo cuando empecé acá (2011) y recuerdo como fue todo y me deja experiencias que me volvieron más humana, más sensible y me ayudaron a formar mi carácter.

La renuncia la puse el martes y hoy (jueves) ya todo el mundo empezó a hablarme del tema, así que cuando me dicen cosas siento ganas de llorar y me pongo nostálgica, porque obviamente esta es mi vida, fueron once años y el desapego también hay que trabajarlo. Hoy estoy sintiendo el ácido de que la gente me diga cosas lindas y se me quiebre la voz al hablar del tema.

–¿Hasta cuándo estará en la pantalla del 6?

Voy a hacer el mes de preaviso, no tengo la fecha específica, tengo que ir a hablarlo, pero si renuncié el 8 de febrero sería por ahí del 8 de marzo, pero en caso de que ellos requieran que me quede un poquito más por algunos ajuste, pues me quedó un poco más.