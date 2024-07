Jennifer Segura revela por qué le dijo “sí, acepto” a canal 7 por segunda vez

Jennifer Segura regresó a la televisión el lunes pasado en el nuevo Buen día. (Jose Cordero)

Jennifer Segura regresó a la televisión el pasado lunes de la mano del nuevo Buen día, programa que canal 7 reestrenó el primer día de julio tras las mediáticas salidas de Omar Cascante y Randall Salazar.

La periodista se volvió a subir al tren de Teletica menos de dos años después de renunciar a esa misma empresa seducida por una oferta laboral que la mantuvo en la comunicación, pero la alejó de las cámaras.

Segura vivió su primer tiempo en Teletica en el 2022 y tras seis meses de trabajar en el programa Calle 7: Informativo, el 8 de diciembre de ese año salió de la empresa para irse a bretear a una multinacional, según contó en aquel momento.

Sin embargo, a mediados de junio pasado, Teletica anunció que la expresentadora de Noticias Repretel regresaba como nuevo rostro de la revista matutina y, además, como jefa de Información del mismo programa.

¿Por qué aceptó Segura regresar a la televisión? La guapa y simpática comunicadora reveló en una entrevista con La Teja la razón por la que le volvió a decir “sí, acepto” a Teletica.

-¿Cómo vive este regreso a la televisión?

Tengo que ser muy honesta, al inicio sí me sentía un poquito nerviosa porque tenía casi dos años de no estar frente a la pantalla y de no tener esa cercanía con la gente a través de la cámara; pero le pedí mucha sabiduría a Dios y hasta ejercicios de respiración hice para regresar. Luego, todo fluyó muy natural.

-¿Qué la inquietó tanto?

El enorme reto que hay de seguirle dando a la gente muchísima información útil, cercana, aterrizada y darle voz a las personas. Queremos ser ese enlace entre la gente y los expertos, que todos aprendamos juntos, que nos construyamos como seres humanos y también como familias, entonces eso puso las emociones a flor de piel.

-¿Buscó regresar a la tele o la propuesta de volver la tomó por sorpresa?

Nunca descarté que iba a volver (a la tele), porque creo que esto uno lo trae y esta vocación realmente empezó a pesar en algún momento (para regresar). Me hacía falta sentir que mi trabajo tenía un propósito de servicio, pero no me imaginé que iba a ser (el retorno a la pantalla) en este periodo. Sí tenía planeado volver porque me gusta mucho esto, pero no pensé que la oportunidad se fuera a dar así de rápido. Creo que, realmente, fue como algo de esas oportunidades que cuando te las ponen al frente uno respira profundo y dice: “hay que tomarla” y es un reto muy bonito.

-Usted se fue de Teletica en el 2022 por una oferta en una empresa multinacional, ¿qué pasó con eso?

Desarrollé muchas herramientas, habilidades y aprendí mucho de la parte corporativa, fue realmente enriquecedor y me sentía muy bien, pero tenía esa sensación de ¿para quién estoy haciendo esto?, ¿cuál es el impacto social que esto tiene? Tantos años de hacer periodismo con impacto social, que me encanta y disfruto, me puso a cuestionarme sobre eso y al final pesó muchísimo en la decisión de volver.

Jennifer Segura se "reestrenó" en la tele el 1 de julio como presentadora y jefa de Información de Buen día. (Jose Cordero)

-¿Qué significa trabajar en Buen día?

Crecí con mi mamá viendo Buen día y esa parte de conexión con el programa me hace sentir con una responsabilidad enorme de seguir informando a la gente y sobre todo a esta audiencia que tiende a ser mucha mujer. Creo que hay un propósito muy lindo y lo tengo claro y un compromiso mío y del equipo por dar lo mejor en esta nueva etapa del programa.

-Además de presentar el programa llega como una de las jefas…

Creo que una función complementa la otra. Liderar esto, te voy a ser muy honesta, con este engranaje que tenemos de un equipo con tantísima experiencia es un reto muy bonito porque son personas increíblemente talentosas y grandes seres humanos. El reto aquí es estar siempre muy bien informados, entender cómo aterrizar algunos temas y ver cómo este bebé va creciendo todos los días. También es un reto porque uno quiere controlar la puesta en escena, pero en mi caso también hay que estar en escena, será cuestión de irme midiendo.

-¿Quedó satisfecha con los primeros resultados del nuevo Buen día?

La verdad sí; obviamente siempre y toda la vida hay espacios de mejora y eso es lo rico y vamos a eso, a mejorar todos los días.

Jennifer Segura presenta Buen día al lado de Daniel Céspedes, Nancy Dobles y Natalia Monge. (Jose Cordero)

-¿A dónde apunta llevar el programa?

Hay una oportunidad enorme de seguir explorando todas las áreas que la misma ciencia y la medicina nos presentan, y todas las áreas que, como seres humanos, entramos en contacto con ellas. Hay que tomar muchas decisiones con base en datos y mucho ligado a la actualidad. Este es un país chiquitito y nos movemos todos al mismo ritmo de muchas cosas. Uno tiene que estar muy bien informado y escuchar mucho a la gente y lo que dice la gente.