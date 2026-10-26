Jennifer Segura y Sergio Solano se dejan ver juntos de nuevo y dan otra pista de que la cosa va en serio

La simpática periodista Jennifer Segura y el deportista Sergio Solano se dejan ver juntos de nuevo. (redes/Instagram)

Las señales siguen apareciendo y cada vez son más las pistas que hacen pensar que entre Jennifer Segura, presentadora de Buen día, y el deportista Sergio Solano hay algo más que una amistad.

Después de que ambos fueran vistos disfrutando de un paseo por Manzanillo, en el que compartieron fotografías y videos muy juntos con los que despertaron las sospechas, ahora surgió un nuevo detalle que no pasó inadvertido.

Resulta que Jennifer ya estaría compartiendo con personas muy importantes en la vida de Sergio como lo son su mamá y sus hermanas.

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Jennifer Segura y Sergio Solano estuvieron hace unos días en Manzanillo disfrutando del lugar. (redes/Instagram)

Este domingo el ciclista se reunió con sus hermanas, la presentadora Johanna Solano e Ileana Quirós, en la casa de su mamá, Ileana López para ver juntos la sexta gala de Mira quién baila, donde Quirós bailó hace dos semanas.

En el encuentro también participaron otros amigos de la familia, pero ¡oh sorpresa!, Jennifer también estaba con ellos disfrutando de la noche familiar.

Jennifer Segura ya comparte con la familia de Sergio Solano

Fue el propio Sergio quien compartió en sus redes sociales un video que dejó ver parte de la reacción de su familia mientras disfrutaban del programa de baile.

En las imágenes se observa a los presentes muy emocionados al ver la coreografía de Alex Alvarado y su bailarina, Tatiana Sánchez, quienes al finalizar el baile, se dieron un beso en la boca, un momento que provocó gritos y risas entre todos.

Sergio Solano, hermano de Johanna Solano, sería la nueva pareja de la presentadora de Buen día. (Instagram)

Pero hubo otro detalle que no pasó inadvertido y es que al lado de Sergio muy bien sentada en el sillón se logra ver disimuladamente a Jennifer muy feliz compartiendo con el grupo.

La presencia de la presentadora en una reunión en la casa de la mamá del deportista, acompañada de sus hermanas y otros allegados, se convierte en una nueva señal de la cercanía entre ambos.

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Y es que, aunque todavía no han confirmado públicamente que mantienen una relación sentimental, las apariciones juntos siguen dando de qué hablar.

Jennifer Segura ya comparte con la familia de Sergio Solano (redes/Instagram)

Primero fueron las imágenes en la playa y ahora esta reunión en la que se ve a Jennifer disfrutando junto a su posible suegra y cuñadas.

Solano siempre se ha caracterizado por ser un gran amante del ejercicio, pues no solo anda en bicicleta sino también corre, y ahora la presentadora de Teletica también se metió en este mundo, pues ahora no solo asiste al gimnasio sino que está corriendo.