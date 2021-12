Jerry Alfaro cuenta cómo es su nueva vida en Guanacaste

. Jerry Alfaro va para un mes como director del canal guanacasteco. Foto: Jerry Alfaro

Jerry Alfaro está relax, disfrutando al máximo del calor y de la tranquilidad que le da su nueva vida como director del canal Trivisión de Guanacaste.

Luego de las carreras, colerones y demás situaciones que vivió en sus 24 años como periodista de Repretel, ahora la vida de él es otra.

Va y viene sin que nada lo atrase y si aunque está comprometido con su nuevo brete, sabe que debe preocuparse por hacer crecer al canal y no de competir con nadie.

“Me siento ‘requeteencantado’ con la vida en Guanacaste, me gusta mucho la tranquilidad, que aquí no hay presas, vivo a cinco minutos del canal. Ni yo me conozco de lo relajado que vivo ahora. A veces paso una semana entera aquí y después me voy para mi casa en Alajuela, algunas semanas me quedo más días en San José, ahorita estoy con la preparación de los debates, atiendo cosas en la capital y después me voy a Liberia, todo depende de las obligaciones.

“La televisión es algo agotador, algo que te absorbe de una manera que en algún momento te pasa la factura. La gente pensará que seguí en esto, sí, pero yo no compito contra el 7, ni el 8, ahora es contra nosotros mismos, podemos hacer un producto de calidad, trabajando tranquilos y sin ese corre corre de que tenemos que llegar de primeros al suceso, es distinto porque ahora disfruto más la profesión”, cuenta.

[ David Patey habla sobre el rumor de que contrató a Jerry Alfaro para su nuevo canal ]

Su familia sigue viviendo en la GAM, por lo que la distancia en vez de alejarlos, los unió más porque cada se disfrutan mucho más cada vez que se ven.

“Fue difícil al inicio, pero ya van entendiendo cuál es rol de trabajo, se sorprenden de verme hasta más porque dos o tres días me toca hacer teletrabajo”, dijo.

Jerry Alfaro trabaja mano a mano con su amigo David Patey. Cortesía

Jerry cuenta que tomó la decisión de tomar el reto primero por la amistad que tiene con David Patey, y por el reto que significa darle vida a un canal que hacía mucha falta en la provincia.

“No fue tanto el salario, porque es algo que es importante, pero no relevante, sino que el proyecto que él tiene es muy bueno. Estamos construyendo el edificio, comprando equipo, ayudando a los nuevos periodistas y es un proceso de acomodo, los cambios la gente los va a notar a partir de febrero. Somos dos amigos que estamos trabajando cada uno en lo nuestro y como todo es nuevo, eso lo hace muy divertido, por dicha él es muy abierto a escuchar y a dar su posición para llegar a un mejor acuerdo”, agregó.

De momento no tiene pensado llevarse a ningún periodista de alguno de los grandes para allá, pues está satisfecho con lo que se ha encontrado.

“Ya tengo mi mano derecha, que es Rebeca Rodríguez, una periodista que tiene 23 años de trabajar en el canal, además, estamos contratando gente de la zona, periodistas cédula cinco, igual el demás personal, porque queremos privilegiar la mano de obra guanacasteca”, contó.