David Patey habla sobre el rumor de que contrató a Jerry Alfaro para su nuevo canal

Jerry Alfaro saldrá del 6 en diciembre Foto: Cortesía

El empresario David Patey le echó miel al estilo y a la trayectoria del periodista Jerry Alfaro, sin embargo, todavía no se atrevió a confirmar que sea el primer fichaje para su nuevo canal Anexión 36, el cual compró en los últimos días.

Fiel a su estilo, el gringo afirmó que para él sería un sueño que Jerry se incorpore a su proyecto, tras la salida de Repretel, después de 24 años, pero que para que eso sea realidad, se necesita platica.

“Somos superamigos y superheredianos, pero un fichaje como él no puede ser barato, a mí me encantaría tener a Messi en Herediano, pero la parte económica cuenta y no se puede. Jerry es buenísimo, pero él tiene su casa y su familia en el GAM, además, él todavía está haciendo su preaviso en Repretel, entonces para mí sería como un sueño tenerlo en mi canal”, aseguró.

Como la respuesta no nos quedó tan clara como esperábamos, le volvimos a preguntar si cuando Jerry termine su preaviso, nos tendrá una noticia.

“Vamos paso a paso, primero él tiene que terminar su trabajo con Repretel y después ya veremos, a mí me encantaría tener a alguien como Jerry, lo mismo se dijo de Douglas Sánchez, son perfiles espectaculares, pero con qué plata los contrato”, agregó.

David Patey no se anda por las ramas y si quiere a Jerry Alfaro, no sería nada raro que lo convenza. Facebook.

Empujón

A pesar de que prometió que el equipo administrativo se va a quedar en el canal, David quiere hacer cambios y posicionar su nuevo proyecto como uno fuerte, no solo en Guanacaste, sino en el resto del país.

Patey afirmó que llevaba varios meses comprando equipo de televisión para el contenido que hace en redes sociales.

Para el nuevo proyecto, el empresario señaló que él también aparecerá en pantalla, con tal de aprovechar el cariño que le tiene la gente.

“Yo hago una transmisión en mi Facebook y tengo a miles de personas conectadas, recibo miles de mensajes privados y siempre me dijeron que cuando salgo en tele el rating se dispara, entonces si a la gente no le caigo tan mal, vamos a buscar cómo estar presente con ellos, quiero hacer programas de reality, de entretenimiento y un noticiero de verdad, que hable un setenta por ciento de noticias de Guanacaste y un treinta de lo que pase afuera y que nos afecte a nosotros”, añadió.

El gringo quiere llegar a un acuerdo con las cableras que quieran el canal para posicionarlo a nivel nacional.