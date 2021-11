Jerry Alfaro recordó madrazo: “Eso marcó mi vida, pero me acercó más a la gente”

Jerry Alfaro fue director de Noticias Repretel durante varios años. Foto: Cortesía Jerry Alfaro fue director de Noticias Repretel durante varios años. Foto: Cortesía

La cara de Jerry Alfaro dejará de aparecer en la pantalla de Repretel a partir de diciembre, pero sin duda el recuerdo del periodista estará por mucho tiempo en la mente y en los celulares de muchos televidentes.

Lo anterior debido a su gran trayectoria, ya que estuvo 24 años en el canal, pero también por el madrazo que soltó al aire en el 2019 y que se hizo viral en cuestión de minutos y que, según le, lo acercó bastante a la gente.

[ Jerry Alfaro sobre la mala palabra que dijo en noticiero: “Les pido disculpas de todo corazón” ]

El madrazo se logró mantener gracias a memes que circulan en redes sociales y a stickers que se distribuyen en los chats de WhatsApp en los que se ve la cara del comunicador diciendo la recordada frase y que se usa cuando alguien quiere expresar frustración.

En aquel momento, un error de edición dejó expuesto al periodista pues al grabar el noticiero nocturno dijo que era jueves 3 de mayo, cuando en realidad era 2 de mayo.

“Va de nuevo. Me ca... en la p...”, soltó Jerry pensando en que ese madrazo se iba a editar, cuando en realidad no fue así.

“Eso marcó mi vida, lo que a mí me pasó, a final de cuentas se convirtió en algo muy simpático para la gente porque vieron que uno es una persona común y corriente, que la única diferencia es que el trabajo es más visible, pero yo siento que eso me acercó con la gente, siempre me expresaron su empatía con ese episodio en muy buenos términos y con mucho respeto”, comentó.

¿Será que a Jerry Alfaro se le abre campo en Teletica?. Archivo. ¿Será que a Jerry Alfaro se le abre campo en Teletica?. Archivo.

Jerry aseguró que de momento no tiene trabajo amarrado, que será un desempleado más a partir de diciembre, pero que tenía que tomar la decisión de irse porque se cerró un ciclo.

Descartó que un encontronazo con Grettel Alfaro, quien es la directora general de noticias en el canal, fuera el detonante de su salida.

“Yo creo que en esta vida todo tenemos ideas distintas y es parte de. Yo me voy agradecido con la empresa, por eso voy a estar un mes más y hacer el preaviso. La decisión la tomé porque valoré que mi ciclo terminó y quiero tomar nuevos aires, ya lo venía valorando hace varios meses, sé que Dios no abandona”, dijo.

Jerry Alfaro está desde que era un chiquillo en Repretel. Foto de Alexánder Otárola Jerry Alfaro está desde que era un chiquillo en Repretel. Foto de Alexánder Otárola

“La gente conmigo es muy bonita, me manda verduras, regalitos de artesanías, tienen muchos detalles, me piden fotos y saludos y eso es lo lindo que me llevo. También me llevo muchos recuerdos, amigos y anécdotas que me marcaron y vamos pa’ lante, porque ahora seré un televidente más”, agregó.