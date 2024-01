Jesse del Valle contó cómo el diagnóstico de un trastorno le cambió la vida

Jesse del Valle abrió su corazón para contar su historia de niño.

Jesse Del Valle decidió abrir su corazón y compartir su historia de vida.

Mediante su cuenta de Instagram, contó que desde muy pequeño, fue diagnosticado con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), pero en lugar de dejar que esto definiera su vida, lo utilizó a su favor.

Jesse relató que durante su etapa escolar, era conocido como el compañerito del salón que siempre desordenaba, no podía estar quieto y hablaba sin parar. En su momento, esto le ocasionaba constantes reportes y problemas de conducta, convirtiéndose en el alumno menos favorito de los profesores.

A pesar de todas las dificultades, Del Valle, siempre fue un niño aplicado y tenía claro lo que quería: “no ser uno más del montón”.

Él expresó que sus buenas notas siempre lo respaldaron, siendo un alumno de honor.

El musculoso modelo destacó que siempre contó con el apoyo incondicional de sus padres, quienes lo llevaron a diversos psicólogos en busca de ayuda.

“Por varios años me llevaron donde varios psicólogos que me recetaron mil cosas, pero Jesse era feliz en su mundo, tenía exceso de energía, era el último en acostarse y el primero en levantarse, antes de irse a la escuela le daba diez vueltas a la plaza, no me gustaba caminar, hacía todo corriendo, me fracture las dos manos, también me corté y me cosieron varias heridas”, recordó.

Pese a todo esto, dijo que tuvo la mejor infancia que un niño podría tener.

“En mi vocabulario ni en mi mente existieron las palabras, es imposible, o no puedo”, expresó.

A lo largo de los años, Jesse aprendió a vivir con su “trastorno”, el cual le cambió la vida, y lo utilizó como combustible para impulsar su camino hacia el éxito.

El presentador detalló que fue rechazado en varias ocasiones por su forma de ser; sin embargo, logró estudiar tres carreras dentro y fuera de su país y destaca que, hoy vive y trabaja en lo que realmente le apasiona, llevando la vida que siempre soñó.

La expareja de Verónica González, aprovechó para contar su historia y para dejarle un motivador consejo a sus seguidores:

“Recuerden que cuando alguien les diga que no pueden o que es imposible, están hablando de sus propias limitaciones, no de las tuyas”.

Sin duda, la historia de este presentador es un ejemplo de superación y perseverancia, demostrando que cualquier obstáculo puede ser superado si se tiene la determinación y la confianza en uno mismo.