Tejones 12 de noviembre. Modelo y presentador de TV, Jesse del Valle, no la tiene fácil en Guatemala

Por: Manuel Herrera F.

Café am, se llama el programa guatemalteco donde está trabajando Jesse del Valle. (Instagram)

El modelo y presentador de televisión, Jesse del Valle, no la tiene tan fácil en su nueva vida en Guatemala, pues tuvo que comenzar de cero en el país que ahora es su segundo hogar.

Del Valle, quien anduvo por un año con la guapa Verónica González, recientemente se fue a vivir al país chapín porque está trabajando en un programa televisivo en ese país, lo que significó un reinicio para él.

Esta semana, el galanazo llegó a su nuevo apartamento en Ciudad de Guatemala y como no tiene nada, tendrá que ir de a poquitos llenándolo de las cosas que necesita.

Jesse Del Valle la pulseó bastante para llegar donde está.

La prioridad del guapo fue equipar el cuarto; por eso se fue a una tienda de cosas para la casa y ahí compró espejo, almohadas, cama y edredones.

Él se fue de compras con la gente que lo sigue en sus redes sociales, pues todo lo documentó ahí, un espacio donde no deja de celebrar este reinicio que le está dando a su vida.

Jesse del Valle arranca de cero en Guatemala

De hecho, esta semana revivió una linda premonición que la vida le hizo hace un año, cuando le dio la pista del lugar donde estaría 365 días después y entre las rutas señaladas para su destino estaba Guatemala.

Del Valle se movió a Guatemala tras finalizar en México sus estudios de actuación y televisión, que había iniciado en marzo pasado y que fue determinante en el final de su relación con la exmiss Costa Rica.

Por: Manuel Herrera F.

Patricia Figueroa es uno de los rostros insignes de Repretel. (Instagram)

Patricia Figueroa recordó sus inicios en Repretel desempolvando una fotografía del primer programa que tuvo en esa televisora.

¡Aló! ¿Qué tal?, fue el nombre del proyecto con que la peruana, quien ya es más tica que el gallo pinto, se inició en el canal de La Uruca.

“Del baúl de los recuerdos. Ese fue mi primer programa de TV. Un programa que tenía la cadena en sus diferentes países. Cómo lo disfruté y cómo aprendí. ¡Qué lindo es recordar!”, escribió la empresaria en Instagram.

Con el mensaje, Figueroa compartió una fotografía de la portada que le hicieron en la desaparecida revista Teleguía, de La Nación, en aquella época, y donde por supuesto se ve bastante chiquilla.

¡Aló! ¿Qué tal?, se estrenó en Repretel en 1997 y Paty se integró al equipo tiempo después de que la revista de variedades salió al aire.

Patricia Figueroa recordó con esta imagen sus inicios en Repretel. (Instagram)

Desde entonces, la presentadora de Giros comenzó a sumar fama y popularidad, convirtiendo su rostro en referente de Repretel.

El recuerdo de Paty sumó muchos comentarios bastante bonitos y la mayoría le reconocieron que a pesar de los años que han pasado, ella sigue siendo la misma. ¿Usted qué opina?.

Modelo Laura Ortega se hizo un nuevo cambio y se ve sorprendente

Por: Silvia NC

Hace tan solo unos días les contamos que la modelo Laura Ortega se hizo un nuevo retoque estético que la hace lucir muy cambiada, pero resulta que no solo eso se hizo en su cuerpo.

La cantante y pareja del futbolista Fernán Faerron decidió quitarse los implantes de seno porque ya le estaban generado problemas físicos y, según había contado, sus senos le habían crecido debido a que aumentó de peso.

Así luce ahora la modelo Laura Ortega. ¿Qué tal el cambio?.

Ahora Lau luce un nuevo cambio de imagen porque además decidió dejar el rubio atrás y volvió al cabello oscuro.

Ella hizo un video de TikTok para mostrar lo diferente que luce su rostro con cabello rubio a cabello negro y recibió muy buenos comentarios.

Muchos de sus seguidores le halagaron lo mucho que resaltan sus ojos azul con este nuevo tono de cabello.

Por lo visto, la guapa ya se cansó de ir tanto al salón de belleza a retocarse el rubio que lució durante los últimos meses.

De hecho, dijo que el color rubio es como su relación tóxica porque siempre vuelve a él por más que no quiera.

Además, explicó que al ser descendiente de acuario, odia las rutinas y le gusta estar cambiando de ambiente y eso incluye el color de su cabello.

“Así soy, toda la vida he sido así en realidad. No soporto sentir que me veo igual y me canso de todo muy rápido”, dijo. Solo esperemos que no se canse de su “mari-novio” rápido.

La modelo además dice ser una adicta a estar tiñéndose el cabello y que dentro de unos seis meses espera hacerse algo diferente.

Dice el dicho que la que es bella, es bella, y en el caso de ella, que ha lucido su cabello de color rojo, rubio y demás, siempre ve espectacular.

Esposa de Hernán Medford se fue a llorar las penas a la playa con sus amigas

La separación de Ingrid Solís y Hernán Medford al parecer, va muy en serio.

En estos días se soltó la bomba que el exfutbolista Hernán Medford y su esposa Ingrid Solís estarían a punto del divorcio o por lo menos que están enfrentando una crisis matrimonial bien fuerte, al grado que ya borraron sus fotos juntos.

Un día después que el youtuber Diego Bravo tirará la noticia de la aparente separación de la pareja, la puriscaleña hizo maletas y se fue para la playa con su grupo de amigas más cercano.

Y por unas historias de Instagram que compartieron las guapas de Johanna García y Karol Uzaga se nota que Ingrid se fue a llorar las penas allá con ellas.

“Cuando estamos un poco sentimentales pasan estas cosas”, dijo García en un video donde se ve al fondo a Ingrid llorando y jalando mocos literalmente.

Luego ella misma en su cuenta empezó a tirar como indirectas al escribir: “Todo muy lindo, no make up (maquillaje) y la luz de la chimenea. Todo lo que viene a partir de hoy va a ser tan increíble”.

Ellas además andaban celebrando que Johanna se va a vivir a Estados Unidos y decidieron hacer una especie de despedida entre amigas.

Lo que sí es cierto es que en el Instagram de Ingrid y de Medford desaparecieron todas las fotos que tenía juntos y por montón. Ambos siguen sin querer hablar del tema.